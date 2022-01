Musical van Club Gewalt staat woensdag onverwachts in Bellevue: ‘Het is een try-out en première ineen’

In de musical van Club Gewalt worden extravagante kostuums van mode-ontwerper Bas Kosters gebruikt. Beeld -

Nu is de première van dit oer-Rotterdamse collectief niet in Theater Rotterdam, zoals de bedoeling was, maar in het Amsterdamse Theater Bellevue. Dramaturg en lid van het achtkoppige collectief Anne van de Wetering (34) kan er wel om lachen, maar is ook halsoverkop de boel aan het regelen, nu de theaters woensdag weer open mogen. Al is er nog altijd ongeloof. “Wij hadden eigenlijk alle hoop al opgegeven. In ieder geval gaan wij de bus inladen en dan hopen dat het niet voor niks is. En anders laden we ’m op dezelfde plek weer uit.” In de bus komen de extravagante kostuums van mode-ontwerper Bas Kosters die in de musical worden gebruikt.

De musical over de ecologische ramp die onze wereld te wachten staat, of ‘dystopisch eco-tainment over hoe de mens de aarde vernietigt’, is vorig jaar al gemaakt. Eigenlijk zou de voorstelling in mei 2021 in première gaan. Van de Wetering: “Dat werd toen verschoven. We dachten nog even dat we misschien op Oerol op Terschelling zouden staan. Dat ging ook niet door. Toen zijn we in augustus in Rotterdam buiten gaan spelen op O. Festival, op het dak van de hofbogen, maar nu gaan we voor het eerst in de zaal in première.”

Album opgenomen

Het collectief heeft de lockdowntijd gevuld met repeteren, een album opnemen en extreem vaak de voorstelling monteren. “Normaal doen we dat één keer, nu wel vier keer. Ook omdat er steeds wel iemand met corona was.” Dat deden ze in de eerste week van januari. Van de Wetering: “Het voelde heel nutteloos, want we hadden toen helemaal geen zicht op wanneer we weer zouden spelen. Iedereen was er een beetje gelaten onder. Dat vond ik echt heel stom. We werden bijna onverschillig, terwijl we er heel hard aan hebben gewerkt.”

In 2020 begon Club Gewalt al met het schrijven en componeren van de voorstelling. Nu zijn ze vooral blij dat ze weer mogen. “Het is het allerleukste als het werk naar het publiek kan.” Woensdag is dus de eerste keer met publiek in een zaal. “Het is een try-out en première ineen.” Hoeveel kaarten ze kunnen verkopen is nog onduidelijk. Het hangt ook af van of het publiek snel genoeg de weg naar de theaters weer weet te vinden. Maar dat zien ze dan wel weer. En dat het in Amsterdam is? “We zijn echt heel Rotterdams hè. Dat verschil willen we een beetje cultiveren. Maar ik ben vooral heel blij dat we weer kunnen spelen.”

Antropoceen, de musical, 26-28 januari in Theater Bellevue, daarna tournee.