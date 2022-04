Musical Les Misérables opnieuw in Carré: ‘Terugkeer van een legende’

Beeld Helen Maybanks

Producent Hans Cornelissen sprak tijdens een persconferentie dinsdagochtend van ‘een ongelooflijke eer’ en ‘de terugkeer van een legende’. Bovendien ‘op heilige grond aan de Amstel’: het belooft ‘wereldklasse’ te worden. Bij het aankondigen van een nieuwe versie van Les Misérables hoort ronkende terminologie.

Het is de derde keer dat de voorstelling, wereldwijd beschouwd als een van de oer-musicals, naar Nederland komt. De eerste keer was in 1991, toen het genre in Nederland nog als onbekende gold. Henk Poort, Pia Douwes en Joke de Kruijf vestigden er hun naam mee.

Joop van den Ende was toentertijd de producent. Hij liet ‘Les Mis’ in Carré in première gaan en verschafte het musicalgenre de broodnodige grandeur. Van den Ende haalde de musical in 2008 opnieuw naar Nederland. Hoewel goed bezocht, was de show niet meer zo’n sensatie als in die eerste jaren.

Of het riskant is om het peperdure Les Misérables opnieuw te programmeren? Juist in een tijd dat de theaters nog niet hersteld lijken van de coronacrisis en de zalen nog lang niet overal weer vollopen? Cornelissen (65) onderkent de risico’s. “Maar theater maken zonder subsidie is altijd een risico. En juist in deze tijd moeten we als sector daarvoor niet bang zijn. Alleen met kwaliteit en durf gaan we de zalen weer vullen.”

Geen Madame Tussauds-versie

En voor die kwaliteit zegt hij in te staan. Dat moet ook wel, want de internationale producent van de musical, de Britse theatertycoon Cameron Mackintosh, stelt hoge eisen aan nationale versies van zijn voorstelling. Cornelissen: “Het eerste gesprek met hem over een nieuwe Nederlandse uitvoering begon nogal kil. Hij leek niet te begrijpen waarom we zo graag Les Misérables wilde doen. Die houding veranderde pas toen we hem duidelijk wisten te maken hoe graag Nederlandse acteurs één keer in hun leven in deze musical willen staan.”

Met Freek Bartels en Vajen van den Bosch heeft de producent grote namen gestrikt. Bartels speelde in 2008 al een kleine rol in Les Misérables, nu speelt hij de rol van Javert. Van den Bosch wordt de nieuwe Eponine. Maar de hoofdrol in het verhaal, gesitueerd in het Frankrijk van begin 19de eeuw, is voor acteur Milan van Waardenburg (28), die voor de coronasluitingen een grote rol speelde in de musical Anastasia.

Hoewel Les Misérables al sinds 1985 onafgebroken te zien is aan de Londense West End (een record) stelt Cornelissen dat zijn cast een nieuwe versie van het stuk gaat spelen. “Uiteraard, het verhaal en de liedjes (onder meer de klassieker I Dreamed a Dream) blijven hetzelfde, maar Mackintosch heeft benadrukt dat hij geen Madame Tussaudsversie wil zien. Het moet écht, écht, écht, is onze stelregel daarom. En daarbij komt dat er nu technisch veel meer kan dan dertig jaar geleden. We willen aanhaken bij de moderne tijd.”

Les Misérables is van 1 t/m 19 maart 2023 te zien in Carré.