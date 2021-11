Musical Come From Away: ‘Je hart stroomt vol met liefde voor wat daar is gebeurd’

Come From Away Beeld Roy Beusker & Annemieke van der Togt

Nadat twee vliegtuigen zich op 11 september 2001 in het WTC gebouw in New York hadden geboord, werd het Amerikaanse luchtruim gesloten. Vliegtuigen met een Amerikaanse bestemming moesten uitwijken naar andere luchthavens. Achtendertig toestellen landden op het vliegveld van Gander in de Canadese provincie Newfoundland. De opvang van deze onverwachte bezoekers door de bewoners van Gander, die hun inwoneraantal in een keer bijna zagen verdubbelen, leverde het script op voor de musical Come From Away. De Nederlandse versie van producent MediaLane gaat op 18 november in première in het Nieuwe Luxor in Rotterdam.

Terwijl de passagiers het vliegtuig nog niet mochten verlaten en in het ongewisse werden gelaten waarom ze niet gewoon waren doorgevlogen naar de VS, werden in Gander de supermarkten leeggehaald (vaak zonder dat ervoor betaald hoefde te worden), werden barbecues verzameld, gingen de stakende buschauffeurs meteen weer aan het werk en werden kerken en scholen klaargemaakt om de 7000 reizigers uit alle windstreken van onderdak te voorzien. Het samenkomen van de islanders en de plane people heeft vijf dagen geduurd.

Tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Gander in 2011 ving het Canadese echtpaar Irene Sankoff en David Hein zoveel indrukwekkende verhalen op, dat zij besloten er een musical van te maken. Het gaat over het maken van duizenden sandwiches, telefonisch contact proberen te krijgen met het ongeruste thuisfront, feesten en dronken worden in de bar, opvang van de honden, katten en een zwangere aap, die in de bagageruimen zaten, opbloeiende liefdes en samen naar de tv-beelden uit New York kijken.

Come From Away werd onverwacht een megahit op Broadway, waar de musical in 2015 in première ging. Musicalster Willemijn Verkaik zag de musical daar drie jaar geleden. Zij liep ontroerd en toch met een grote glimlach de zaal uit, en zag zichzelf wel in de rol van Beverley Bass, de vrouwelijke gezagvoerder van een American Airlines toestel dat in Gander moest landen. Een jaar later besloot producent MediaLane de musical in Nederland uit te brengen en kwam bij Willemijn Verkaik uit.

Is Come From Away door Beverley Bass ook een feministische musical?

Verkaik: “Het unieke van Beverley Bass is dat zij los van dit verhaal al geschiedenis heeft geschreven als de eerste vrouwelijke gezagvoerder met een hele vrouwelijke crew bij American Airlines. Het was een geluk voor de schrijvers dat deze vrouw in het verhaal belandde. Natuurlijk kreeg Bass te maken met vooroordelen en werd ze regelmatig aangezien voor stewardess. Haar reactie was altijd dat ze dezelfde training heeft gehad als mannen. Ik heb haar gesproken en ze wil het feminisme niet uitstralen, want voor haar geldt: ik ben toevallig een vrouw.”

In New York werd de musical als anti-gif tegen de xenofobie van Trump gezien. Zou men in Nederland door de musical anders kijken naar Syrische of Afghaanse vluchtelingen?

Verkaik: “Dat zou fijn zijn. Ik speel niet alleen de piloot, maar ook een lerares die meteen in de hulphouding schiet, zoals alle acteurs zowel een hulpverlener als een gestrande reiziger spelen. Alsof het puur toeval is aan welke kant je staat. Het was voor de mensen in Gander niet belangrijk wie er achter de aanslag in New York zat. Ik moet wel zeggen dat toch enigszins benauwd naar een moslimpassagier wordt gekeken als men na vijf dagen weer mag doorvliegen.

“Op de ene plek doen mensen elkaar iets vreselijks aan, en op datzelfde moment, een paar honderd kilometer verderop gebeurt precies het tegenovergestelde. Dat is goed in balans in de musical. Een treurige aanleiding en toch een feelgoodmusical. Het gevoel van de tragedie suddert door de show heen, maar je hart stroomt gewoon vol met liefde voor wat daar in Gander is gebeurd. Mensen die geen seconde twijfelen, ze staan gewoon voor je klaar. Bij zo’n ramp heb je de neiging om eerst de kat uit de boom te kijken, even afwachten of iemand wel te vertrouwen is, maar dat gebeurde daar niet. Wil je mijn auto gebruiken? Hier is de sleutel. Heb je een slaapplek nodig? Kom binnen. Zonder vooroordelen. Het is gek dat het zo bijzonder is.”

Voordat de show op Broadway in première ging, werd Come From Away twee maal gespeeld in het ijshockeystadion van Gander, dat tijdens de vijf opvangdagen als de grootste ijskast van de wereld werd gebruikt. In de documentaire Gander’s ripple effect: how a small town’s kindness opened on Broadway (in zijn geheel te zien op YouTube) is vooral de hereniging tussen een vrouw uit New York en Gander, die allebei een zoon hebben bij de brandweer ontroerend. De zoon van de New Yorkse moeder kwam op 11 september om.

Come From Away gaat op 18 november in het Nieuwe Luxor in Rotterdam in première. DeLaMar van 1 maart t/m 8 mei 2022.