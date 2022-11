Museumnacht verlegt focus naar inhoud: ‘Dansen staat niet meer voorop’

Museumnacht Amsterdam gaat de focus dit jaar verleggen van feesten naar kunst en cultuur. Het is de bedoeling dat bezoekers niet op een plek blijven hangen zoals in voorgaande edities vaak het geval was. ‘Je betaalt voor het kunnen bezoeken van álle musea.’

‘Het feestje’, dat de afgelopen jaren een steeds grotere rol speelde, verschuift naar de achtergrond, zegt Jordy den Haan van Stichting N8, de organisatie achter Museumnacht Amsterdam. De stichting wil het evenement weer organiseren zoals het ooit bedoeld was: jongeren kennis laten maken met musea.

“Natuurlijk is Museumnacht Amsterdam onlosmakelijk verbonden met alles wat de nacht de nacht maakt. Dat verlaagt de drempel tot een museumbezoek, maar wij willen mensen vooral de ruimte bieden om kennis te maken met musea. Die vindt plaats op de zaal en niet op de dansvloer.”

Stichting N8 heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd om de focus te verleggen. Met de locaties is afgesproken pas dat er pas na tienen harde muziek zal worden gedraaid. “Er is daarvóór wel wat achtergrondmuziek, maar het dansen staat niet voorop.”

In het Scheepvaartmuseum is er bijvoorbeeld helemaal geen dj terwijl dat vroeger een echte feestlocatie was. In het Rijksmuseum rijdt de dj door de zaal om zo geen echte dansvloer te creëren. Bij Hermitage Amsterdam is het een rondtrekkende band.

Spreiden

De 22ste editie van Museumnacht Amsterdam bestaat dit jaar uit meer dan 250 activiteiten op 61 locaties. De culturele instellingen openen zaterdagavond de deuren tussen zeven en tien uur. Op het programma staan onder andere workshops, exposities, optredens, praatsessies en voorstellingen.

Stichting N8 wil ook de spreiding van bezoekers vergroten, van de binnenstad naar stadsdelen als West, Zuidoost en Noord. Het aanbod op locaties buiten het centrum is daarom vergroot. Een tocht door Nieuw-West biedt bijvoorbeeld een ‘avondvullend programma’, aldus de stichting.

Op lange rijen en vroegtijdig sluitende locaties zoals vorig jaar, rekent Den Haan ditmaal niet. De problemen werden toen volgens Den Haan veroorzaakt door de coronabeperkingen zoals het scannen van de coronapas, beperkte capaciteit en openingstijden en het feit dat cafés toen niet open mochten zijn. “Daar hebben we dit jaar niet mee te maken, dus ik verwacht een editie als die van 2019. Toen kregen we daar nul klachten over.”