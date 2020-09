Museumnacht Amsterdam na ‘talloze gesprekken’ afgelast vanwege corona

Rijen wachtenden voor de Hermitage zaterdag tijdens een editie van de Museumnacht Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

‘Met de huidige coronaomstandigheden is de Museumnacht Amsterdam zoals wij die kennen dit jaar niet haalbaar,’ concludeerde de organisatie na ‘talloze gesprekken’. Het team achter de nacht belooft in 2021 met frisse energie terug te keren.

De stichting heeft nagedacht over het houden van een kleinere of digitale editie, maar besluit nu toch anders. Museumnacht Amsterdam draait immers om de gezamenlijke beleving, stelt de organisatie. ‘Je moet je onder kunnen dompelen en over kunnen geven. Wij denken dat dit het beste tot zijn recht komt met de Museumnacht zoals we die gewend zijn.’

De Museumnacht trekt jaarlijks zo’n dertigduizend bezoekers. In voorgaande edities openden meer dan vijftig musea van 19.00 uur tot 02.00 uur hun deuren voor iedereen met een kaartje. De Nacht maakt onder meer jongeren enthousiast om musea te bezoeken. Vorig jaar vierde de Museumnacht haar twintigjarig jubileum.