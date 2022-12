Museum in Hoorn pakt uit met enorme verzameling Lego

Lego expositie in het museum van de 20e eeuw in Hoorn. Een kereltje van een jaar of 11 roept verbluft dat de Lego-Woody uit Toy Story groter is dan hijzelf. Beeld RV

In het bescheiden horecagedeelte van het Museum van de 20ste Eeuw in Hoorn kijken twee medewerksters elkaar aan terwijl ze diep zuchten en daarna flink in de lach schieten. “Deze drukte zijn wij echt niet gewend,” zegt één van hen tegen een opa en oma die flink vermoeid onderuitgezakt in een stoel hangen.

Een bezoek aan de expositie 90 jaar Lego in het museum is deze kerstvakantie een, eh, intense ervaring voor wie niet dagelijks vijftig dolenthousiaste kinderen om zich heen heeft. Door de collectie over te nemen van een overleden verzamelaar heeft het museum een voltreffer te pakken, zo populair is Lego ook na bijna een eeuw nog. En als je de kinderen na een rondgang door de museumzaal in de ruimte ernaast zelf ziet bouwen aan hun tafeltjes – tongen die uit de mondjes bungelen voor de opperste concentratie – wil je als volwassene het liefste zelf ook meedoen. Mooi bedacht door het museum: de kinderen mogen hun bouwwerken in vitrinekasten plaatsen, zoals ze net daarvoor ook op de expositie hebben gezien.

Vrachtwagen vol

Verzin een gebruiksvoorwerp uit de vorige eeuw en het Museum van de 20ste Eeuw heeft het in de collectie. “En daar hoort ook populairste speelgoed uit die eeuw bij, Lego dus,” oordeelt museumdirecteur Hans Stuijfbergen. De enorme collectie in zijn museum bestaat dus niet zozeer uit kunst, Lego is dat ‘ook niet’. “Maar je kunt er wel kunst van maken. Dat willen we in het nieuwe jaar ook echt doen, architecten en kunstenaars uitnodigen om met onze enorme voorraad Lego aan het werk te gaan.”

De vrachtwagen van het museum rijdt vandaag weer van Noord-Holland naar het Brabantse Wagenberg, om een nieuwe lading Legosteentjes op te halen uit de zeer omvangrijke collectie van Paul van Boekhout. In het dorp runde hij tussen 2016 en zijn overlijden in 2020 Mini Billund, een winkel, expositieruimte, museum en bouwplaats voor Lego. Van Boekhouts erven hebben de complete collectie (Stuijfbergen: ‘honderdduizenden steentjes, als het er niet miljoenen zijn, we hebben ze niet geteld’) aan het museum verkocht.

Lego van hout

De expositie is nu al een publiekstrekker, maar nog niet eens de complete collectie is naar Hoorn overgebracht. Stuijfbergen: “We wilden hoe dan ook dit jaar al iets met Lego doen, vanwege het jubileum.” In 1932 begon de Deense timmerman Ole Kirk Christiansen in Billund speelgoed te maken onder de naam Lego, afgeleid van het Deense leg godt (speel goed). In den beginne was Lego van hout, zoals een van de pronkstukken uit de collectie, die nu al is te zien in het museum: een houten eend, op wieltjes.

Het beestje staat bij binnenkomst in de Legozaal. Stuijfbergen en zijn collega’s hebben de chronologie enigszins vast proberen te houden, maar willen vooral heel veel verschillende Lego laten zien in de overvolle vitrinekasten. Veertigers kwijnen weg bij de Legosteentjes uit hun jeugd, hun kinderen bij een fraaie Legostad, met een propvol basketbalstadion, waar een NS-trein omheen cirkelt. Ze wijzen hun ouders op een immense Eiffeltoren, de Taj Mahal en zes (!) Vrijheidsbeelden van Lego. Een kereltje van een jaar of 11 roept verbluft dat de Lego-Woody uit Toy Story voor hem groter is dan hijzelf. Duplo, Fabuland, dertig series poppetjes (minifigs), Lego voor de Chinese markt, een schaakbord van Lego, Disneyfiguren – het zal dan geen kunst zijn, kleurrijk en boeiend is de zaal wel.

Mierenhoop van minimensen

En het is druk. Een mierenhoop van vooral minimensen, aan de boorden van het IJsselmeer. Ook weleens lekker na corona, rekent directeur Stuijfbergen voor: “Net als zoveel culturele instellingen hebben we de afgelopen twee jaar de helft minder bezoekers ontvangen. En ook dit jaar komen we nog niet aan ons oude niveau. Mensen blijven nog altijd liever thuis, dat hoor je overal in de cultuursector. Maar met deze drukte in de kerstvakantie denk ik dat het in 2023 helemaal goed gaat komen.”