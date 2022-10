Murder, She Wrote-ster Angela Lansbury (96) overleden

Angela Lansbury werd 96. Beeld AFP

De Britse stierf vandaag in haar slaap, slechts vijf dagen voor haar 97ste verjaardag, maakt haar familie bekend.

Lansbury speelde in haar acht decennialange carrière in tientallen films, series en toneelstukken. Het grote publiek kent haar het best in haar iconische rol in Murder, She Wrote, een van de bekendste detectiveseries uit de televisiegeschiedenis. Ze speelde de rol tussen 1984 en 1996 twaalf seizoenen lang. Later volgden nog vier films.

Mrs. Potts

De actrice was ook bekend van haar stemwerk als theepot Mrs. Potts in de Disneyfilm Beauty and the Beast. Als film- en tv-actrice won ze ook nog eens zes Golden Globes en werd ze driemaal voor een Oscar en achttien keer voor een Emmy genomineerd. In juni van dit jaar ontving ze de Lifetime Achievement Award van de Tony’s, waar zij verstek liet gaan. In 2013 kreeg ze bij de Oscaruitreiking ook al een oeuvreprijs.

Meteen bij haar filmdebuut in Gaslight (1944) werd ze voor een Oscar genomineerd voor beste vrouwelijke bijrol. Ook haar rollen in The Picture of Dorian Gray (1945) en The Manchurian Candidate (1962) waren goed voor de Oscarnominatie.

“De kinderen van Dame Angela Lansbury kondigen bedroefd aan dat hun moeder vandaag, dinsdag 11 oktober 2022, vredig in haar slaap thuis in Los Angeles is overleden,” luidt de mededeling van de familie. Lansbury laat naast haar drie kinderen, Anthony, Deirdre en David, nog drie kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen na. Ook haar broer Edgar leeft nog. De uitvaart van de overleden actrice zal in besloten kring plaatsvinden op een nader te bepalen datum.