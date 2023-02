Muizenhuis in Amsterdam gaat wereld over dankzij Ricky Gervais en vriendin: ‘Mensen zijn ontroerd’

Het minimuseum Muizenhuis werd deze week in de schijnwerpers gezet door de komst van de Britse komiek Ricky Gervais en zijn partner sinds 1984, schrijver Jane Fallon. Karina Schaapman is dag en nacht bezig met de creatie van de sprookjesachtige muizenwereld. ‘De hele ochtend komen al mensen binnen die de tweet hebben gezien.’

‘Het Muizenhuis is waarschijnlijk mijn meest favoriete plek waar ik ooit ben geweest,’ schreef Fallon (62), die woensdag een bezoek bracht aan het museum en de winkel. ‘Allemaal gemaakt door één vrouw, ik had de hele dag wel kunnen blijven.’ Ook Gervais (61), die deze week optreedt in Afas Live en de afgelopen dagen alvast de hoofdstad verkende, keek zijn ogen uit: ‘Net een muis op klompen gezien,’ schreef hij bij een selfie, die 48.000 likes kreeg.

Die ene vrouw is schrijver en oud-politica Karina Schaapman (62), geestesmoeder van de bekende gelijknamige boekenreeks, een sprookjesachtige miniatuurwereld rondom de vilten muisjes Sam en Julia. De boeken zijn geïllustreerd met foto’s van een handgemaakt decor van de muizenwereld, waar Schaapman soms jaren aan werkt.

Het is gemaakt van papier-maché, kartonnen dozen en afvalmateriaal zoals wasknijpers, punaises en ijscostokjes. Door die alledaagse voorwerpen te gebruiken, hoopt Schaapman kinderen te inspireren om zelf aan de slag te gaan.

The @Muizenhuis in Amsterdam might be my favourite place I’ve ever been. All made by one woman @SchaapmanKarina - I could have stayed all day pic.twitter.com/yC8irNlcPF — Jane Fallon (@JaneFallon) 8 februari 2023

Al dertien jaar werkt Schaapman aan haar creaties, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Daar zijn zeventien boeken uit voortgekomen en dus ook zeventien decors, over bijvoorbeeld het theater, een kermis en 20 meter decor aan haven. “Mijn een-na-laatste boek ging over het museum, dus heb ik allerlei museumzalen nagebouwd. Mijn laatste boek was een kerstboek, dus dan krijg je een kerstdecor. Nu ben ik bezig met een boek over zindelijk worden, dus bouw ik allerlei kleine wc’tjes.”

De wereld van het Muizenhuis bevat inmiddels meer dan honderd kamers vol huizen, winkels, straten en buitenruimtes op miniformaat. Elke kamer heeft een eigen bewoner, met een eigen geschiedenis, een eigen persoonlijkheid en eigen familiebanden.

De aandacht van het Britse koppel op sociale media heeft direct tot meer bezoekers geleid, zegt een verkoper van het museum. “De hele ochtend komen al mensen binnen die het artikel in Het Parool of de tweet hebben gezien. Hartstikke leuk!”

Wereldberoemd

Aan bekendheid met de muizenwereld was voorafgaand aan de aandacht op sociale media van het Britse koppel overigens geen gebrek. Met uitgaves in 33 landen en 27 talen zijn de verhalen van het Muizenhuis inmiddels wereldberoemd, met fans van over de hele wereld. “Zoals Jane Fallon, die me al heel lang volgt en eigenlijk Ricky Gervais meenam,” zegt Schaapman.

“Ik denk dat de wereld behoefte heeft aan zachtheid. Mijn bedoeling was om een veilige, zorgzame en inclusieve wereld te creëren voor kinderen. Die heb ik gecreëerd en daarom zijn de boeken zo’n succes. Ik heb iets universeels aangeboord wat heel prettig voelt. De meest gehoorde opmerking is ook dat mensen hier voor altijd willen zijn. Dat doet het Muizenhuis met mensen, zo ook met Ricky Gervais. Soms zijn mensen zo ontroerd dat ze moeten huilen als ze ‘t zien.”

Toegegeven, met muizen heeft Karina Schaapman eigenlijk niet zoveel, en ook niet met ‘dat kleine’. “Hiervoor bouwde ik mensgrote beelden, maar deze wereld vroeg om een kleine wereld. Op een muis kan je ieder karakter loslaten en veel fantasierijker bouwen. Alle karaktereigenschappen die je kan bedenken voor een mens zijn er ook voor een muis. Maar het Muizenhuis is verder niet muizig hoor: je ziet gewoon posters van Bob Dylan.”

Het Muizenhuis aan de Eerste Tuindwarsstraat in de Jordaan is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

I just saw a little mouse with clogs on. pic.twitter.com/RQ1VIYURsc — Ricky Gervais (@rickygervais) 7 februari 2023