Mrs. Expeditie Robinson: Wie afvalt, krijgt een suikervrije knuffel

Betoverende stranden zijn het decor voor het werk van Marleen Van Moer. Beeld Shutterstock

Kijk, zegt Marleen Van Moer en ze wijst richting het strand van het Gota Resort, de blauwe zee aan de Filipijnse kust en het vele groen rondom de plek waar Expeditie Robinson wordt opgenomen. “Na vijftien jaar kan ik nog steeds zo intens genieten van dit uitzicht, dit moois allemaal. Hier verblijven op een eiland, het is voor velen pure magie. En dus een belangrijke reden om mee te doen.”

Marleen Van Moer, al jaren kandidatenbegeleidster van het survivalprogramma, kan het weten. Ze deed mee in 2005 tot en met de finale, maar won niet toen het nog een strijd der onbekenden was. Ze hield het wel maar liefst vijftig dagen vol op de eilanden, destijds in Maleisië.

Het avontuur bleek niet voorbij. “Twee maanden nadat ik terugkwam, werd ik gebeld door Ernst-Paul Hasselbach, de presentator en voor mij nog altijd dé man achter Robinson. Of ik de kandidaten wilde begeleiden. ‘En ik blijf je bellen tot je ja zegt’, zei hij. Hij kwam zelfs naar Antwerpen. Ik ben nog steeds verdrietig over zijn overlijden.”

Marleen Van Moer, voormalig volleybalinternational en oud-sportinstructrice, deed haar werk veertien jaar lang in de luwte. Tot ze vorig jaar in beeld verscheen bij het nababbelprogramma Eilandpraat, waarin zij de afgevallen kandidaten opvangt met een eerste knuffel. Dat opvangen is belangrijk, weet autocoureur Tim Coronel die het strijdtoneel twee weken geleden moest verlaten. “Iedere kandidaat weet wat Marleen zelf heeft gepresteerd. Vijftig dagen, hè. Dan ben je een heldin, hoor. Eigenlijk is zij Mrs. Robinson. Zij weet als geen ander wat de kandidaten doormaken.”

In de bubbel blijven

Die kennis uit ervaring, zegt ze zelf als we haar spreken tijdens de opnames op de Filipijnen, belangrijk. “Veel afvallers willen praten, heel veel praten,” benadrukt Van Moer. “Zelfs douchen hoeft niet eens als eerste. Natuurlijk snakken ze naar een lekker hapje en drankje, maar ze willen vooral veel vertellen. Vaak zitten we dan tot diep in de nacht te kletsen.”

Van Moer leert iedereen al vroeg kennen. Ze reist vanaf Schiphol mee met de kandidaten, is de vertrouwenspersoon gedurende de opnames én, zo nodig, nog daarna. “Ik ben bij de proeven, de duels, de Eilandraad. Daar is geen ruimte voor gezellige praatjes. Vergeet niet dat het een televisieprogramma is. Het is belangrijk dat ze in die bubbel blijven. Een enkele keer is er een uitzondering, zoals drie jaar terug met JayJay Boske. Hij wilde opgeven. We hebben met elkaar gesproken. Hij besloot te blijven en is er nog beter uit gekomen. Kandidaten zijn op zichzelf aangewezen. Dat is een boeiend proces. Het is fijn mensen te laten communiceren met elkaar in een tijd waarin veel contact via telefoon en sociale media gaat.”

Marleen Van Moer ging na haar volleybal­carrière verder als mental coach en voedingsdeskundige in de sport. Ernst-Paul Hasselbach zag in dat haar kennis bij Expeditie Robinson ook noodzakelijk was. “Jij hebt iets met mensen, zei hij. Mensen vertrouwen je.” Haar opdracht: meer aandacht voor zorg én voeding. “Toen ik afviel in 2005, kreeg ik een milkshake. Oh, die was zo lekker, maar ik was wel twee dagen ontzettend ziek. Inmiddels zijn we veel verder. Het is belangrijk dat kandidaten verdergaan met gezonde dingen en met mate. Suikers, taart, fastfood zijn uit den boze. Die slaan op de darmen.”

Kandidaten met een rugzakje

Ze brengt de afgevallen deelnemer stapje voor stapje terug in de bewoonde wereld. Van Moer brengt de avond en de volgende dag met hen door tot ze naar huis vertrekken. Naast voedingsadvies en de waarschuwingen voor sociale media (‘Tegen de tijd dat de beelden op televisie komen’) benoemt ze vooral het mentale gedeelte. “De kandidaten zijn onttrokken aan hun dagelijkse bestaan. Figuurlijk naakt. Zonder contact. Velen hebben een rugzakje, groot of klein. Worden geconfronteerd met vreemden en vooral zichzelf. Ze hebben over alles na kunnen denken. Over hun leven, werk, relatie. Dat moeten ze allemaal verwerken. Heftig, hoor.”

Van Moer zegt dankbaar te zijn daarin een bijdrage te kunnen leveren. “Uiteindelijk is het doel de kandidaten met een goed gevoel naar Nederland te laten gaan.”

Coronel: “In mijn geval is dat zeker gelukt. We hebben de halve nacht zitten praten. Daar heb je als kandidaat echt behoefte aan.”