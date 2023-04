Mr. Society Thomas Lepeltak (1940 - 2023) beschreef sigaarrokend de jetsetwereld

Thomas Lepeltak in 2003. Beeld Boermans, Menno

‘Mr Society’ werd hij genoemd. “Ik verdien mijn brood met kreeft eten,” zei hij zelf. Thomas Lepeltak (1940 - 2023) verzorgde 32 jaar het Stan Huygens Journaal in De Telegraaf, de societyrubriek die een inkijkje gaf in de wereld van geheime jenevergenootschappen, exclusieve haringparties en ambassadeursfeestjes en, vaste prik, de military in Boekelo. En als hij niet een receptie of opening bijwoonde dan hield hij audiëntie in Freddy’s Bar van het Amsterdamse hotel De L’Europe, sigaar in zijn ene hand, glas chablis in zijn andere.

Lepeltak, zoon van een Poolse moeder en een gereformeerde vader uit Alblasserwaard, zat op het Ignatius College in Amsterdam alvorens hij in 1958 in dienst trad bij De Telegraaf. Hij was onder meer chef van de fotoredactie en kreeg in 1971 het Stan Huygens Journaal onder zijn hoede, dat in 1957 was begonnen als het Stan Huygens Reisjournaal, vernoemd naar Constantijn Huygens. Onder Lepeltak groeide de rubriek uit tot een vaste waarde in de krant en kreeg het een steeds prominetere plek in de kolommen.

Windsor Castle

Lepeltak schreef bewonderend maar soms ook licht vilein over het wel en wee van ‘de beau-monde’, ‘captains of industry’ en ‘vooraanstaande edellieden,’ termen die steevast opdoken in zijn artikelen. De aanwezigheid van Lepeltak gold in veel kringen als een eer, niet zelden werd gewacht met het doorknippen van een lintje of het dopen van een schip tot Lepeltak gearriveerd was.

Politici en zakenlui lieten zich maar al te graag vastleggen in het Stan Huygens Journaal, die de Telegraaflezers dagelijks een inkijkje bood in de wereld van het nieuwe en het oude geld. Lepeltak onderhield warme banden met leden van het koningshuis, belde geregeld met prins Bernhard en sprak de Britse koningin Elizabeth in Windsor Castle. Alleen koningin Beatrix hield afstand van Lepeltak, zo vertelde hij in 2003 in een interview in De Volkskrant. “Niet handig van haar hè, niet handig,” vond hij dat.

Icoon

Lepeltak was een Telegraafman van het oude stempel: hij had een grondige hekel aan links, nam het leven niet al te zwaar en hield van een goed glas. Hij ontving zelfs de Légion d’Honneur, een hoge Franse onderscheiding, voor het populair maken van Franse wijnen in zijn rubriek. En hoewel hij zich graag ophield in sterrenrestaurants en in kringen van diplomaten, havenbaronnen en industriemagnaten, waakte hij ervoor om zelf deel uit te gaan maken van de society. “Ik schrijf wel over het circus, maar ik treed er zelf niet in op,” zei hij in Het Parool, dat hem interviewde toen hij in 2003 afzwaaide bij het Stan Huygens Journaal. Hij werd opgevolgd door Sjuul Paradijs, die later hoofdredacteur zou worden.

Paradijs noemde Lepeltak dinsdag, toen bekend was geworden dat hij op 83-jarige leeftijd was overleden, een ‘icoon voor de krant’ en de ‘grondlegger van de societyjournalistiek in Nederland. En volgens De Telegraaf probeerden meerdere kranten en bladen, in navolging van ‘Mr.Society’, net zo’n leuke rubriek te maken. “Maar zij hadden geen Thomas Lepeltak in huis.”