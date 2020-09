Mr. Frank Visser: ‘Publiciteit is vaak het laatste wapen’

Beeld SBS6

Voor wie nog niet heeft gekeken: het feit dat we sinds vorige week maandag meester Frank Visser (en een collega, waarover later meer) dagelijks alleen in zijn werkkamer advies zien en horen geven – dus zonder ‘dat is mijn beslissing, de zaak is afgedaan’ – maakt het programma ‘beslist’ niet saai. “Helemaal niet, hoe kom je erbij?! Er komen veel verschillende juridische problemen voorbij: van lekkende huizen en vervelende gemeentes tot mensen die ondersneeuwen in het gebruikelijke ambtenarengedoe. De kleine man vermorzeld door grote instanties, dat is de rode draad.”

Het programma opereert wederom binnen het humaninterestgenre. “Dat blijf ik interessant vinden: wat drijft mensen om een gevecht aan te gaan? Ik heb nu ook een ombudsmanfunctie. Ik word regelmatig geconfronteerd met ernstige misstanden en daar ga ik dan flink tegen tekeer; maar dan in, nou… laten we het een soort huisartsenpraktijk noemen. Soms is voor iemand een beetje geruststellen voldoende. Of ik geef een zetje in de goede richting. Het kan ook een dringend advies zijn een advocaat in de arm te nemen.”

De succesvolle tv-rechter is al een slordige 25 jaar op de buis. In 1995 zagen we hem voor het eerst, in De rijdende rechter, bij de publieke omroep. Op de vraag of dit werk nou nooit eens gaat vervelen, zegt Visser: “Nee, maar het werd wel tijd voor eens iets anders. Je moet jezelf blijven vernieuwen, anders ga je jezelf overleven. Hoewel ik ervan overtuigd ben dat veel kijkers gerust 25 jaar lang hetzelfde willen zien. Ook veel tv-bazen zijn bang voor vernieuwing. Dat probleem had ik bij de publieke omroep. Bij SBS 6 kreeg ik wél ruimte om andere dingen uit te proberen en die belofte zijn ze daar keurig nagekomen.”

Zo waren op de commerciële zender (waarvoor hij sinds 2015 actief is) naast Mr. Frank Visser doet uitspraak reeds enkele zogeheten spin-offs te zien, zoals Mr. Frank Visser rijdt visite en Mr. Frank Visser: Hoe is het nu met?

Genegeerde klachten

Over het antwoord op de vraag of er in die 25 jaar iets in de juridische sfeer is veranderd, moet de 69-jarige bekendheid even nadenken. “Ik denk wel dat de menselijke maat is verslechterd. Alle grote organisaties zijn constant bezig efficiënter te werken en dat is ten nadele van het individu gegaan. Krijg nog maar eens antwoord op je vraag aan bijvoorbeeld een grote bank. Ik weet zeker dat veel van die grote jongens daar denken: Mensen met klachten? Die negeren we, dat is namelijk veel goedkoper; goedkoper ook dan het opzetten van een grotere klantenservice. Dat klinkt wat cynisch, maar het is helaas waar.”

Toch is de consument volgens Visser niet helemaal kansloos. “De kracht van de media is erop vooruitgegaan. Het enige wapen dat mensen vaak nog hebben, is publiciteit. Het helpt wel degelijk. Hufterige gemeentes, bijvoorbeeld, geven mede dankzij tv-programma’s die misstanden aan de kaak stellen tegenwoordig in elk geval eens gewoon antwoord.”

Het nieuwe programma mag dan zijn naam dragen, Visser is ditmaal niet de enige rechter die zich erin over complexe kwesties buigt. Reinier Groos (58) is de naam van zijn compagnon. Hij is werkzaam als jurist en raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag en geeft les aan de Universiteit van Amsterdam.

Groos vindt het optreden op televisie nog best even wennen. “Daar heb ik me wel een beetje in vergist. Vooral in dat je kort en krachtig moet spreken. Juristen zijn altijd geneigd breedsprakig te zijn, met alle mitsen en maren. Ik kreeg soms aanwijzingen voor meer klare taal. ‘Zeg gewoon: dit is kansloos.’ Het mocht wat stelliger en strenger allemaal.”

Van het keurige rechtersmilieu naar wat vroeger wel eens ‘de campingzender’ werd genoemd, Groos haalt er zijn schouders over op. “Ik ben niet bang voor te plat, maar SBS 6 hoort daar niet bij. Ik heb er met de president van het gerechtshof over gesproken en die moedigde me juist aan dit te doen. Het is wat de Raad voor de Rechtspraak wil: dichter bij de burger komen.”

Lachend zegt Groos: “Met klare taal dus. Niet iedereen kijkt naar Zomergasten bij de VPRO, hè?”å

Een eigen kanaal

Visser is enthousiast over Groos’ optreden. Of we hem vaker gaan zien? Hij benadrukt dat de screentests grondig en kritisch verliepen. “Meneer Groos is geen vakantiekracht, dat kan ik u verzekeren,” klinkt het overtuigd.

Visser vind al heel lang dat er een dagelijks justitieprogramma op de Nederlandse televisie zou moeten zijn, zoals Court TV in de VS. Lang had dat een eigen kanaal. Sinds vorig jaar is het alleen nog online te zien. “Dat is altijd een grote droom van me geweest: een eigen zender. Je hebt tegenwoordig een onbeperkt aantal kanalen, ook online. Moet kunnen, dus. Eens kijken hoe dit programma valt. Misschien is het een voorzichtige eerste stap…”

