Mr. Frank Visser helpt een vliegenmepper

Bij de commerciëlen houden ze het overzichtelijk. Op RTL7 kun je twee keer per avond terecht voor The A-Team en drie keer voor Hardcore Pawn (tenzij er darten is). Veronica wisselt The Big Bang Theory af met Two and a Half Men en RTL5 vult de zender met reality-tv.

Mr. Frank Visser

Bij SBS 6 is de variantie stukken groter, maar is meester Frank Visser een constante. En geef ze eens ongelijk. Het kleine leed verveelt niet snel.

Op werkdagen is er Mr. Frank Visser: wordt u al geholpen? Het is een minder bewerkelijk format dan het wekelijkse Mr. Frank Visser doet uitspraak. In Wordt u al geholpen? ontvangen hij en Reinier Groos, docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam, in hun werkkamer mensen voor gratis juridisch advies.

Hoogtepunt donderdagavond was Ruudt, die vliegenmeppend door het leven ging omdat de bij zijn nieuwe schuifpui toegezegde hor nooit was geleverd. We zagen Ruudt op steeds weer een ander plekje in zijn huis vliegen meppen, op aanwijzing van zijn vrouw. Bukkend in de keuken, springend op de bank, in slowmotion bij een muur.

Na zich maanden onbereikbaar te hebben gehouden, had de leverancier verteld niet in staat te zijn de hor te leveren vanwege de gewenste omvang. De 500 euro die Ruudt nog moest betalen, mocht hij houden en ze wilden hem er 200 euro bij geven om elders zijn geluk te beproeven.

Ruudt vond dat ze niet eenzijdig van de afspraak afkonden. En hij wilde schadevergoeding voor gederfd woongenot.

Visser rekende voor dat Ruudt met het geld (bijna) geheel een andere installateur zou kunnen betalen. Over een schadevergoeding zei hij niets.

Beduusd liep Ruudt het kantoor uit, waar gastheer Viktor Brand hem opving. Hij deed het voorkomen alsof Ruudt zijn gedroomde oplossing had gekregen. Op weg naar de uitgang kreeg hij nog een flauwe grap over vliegen naar zijn hoofd.

