Er valt van alles af te dingen op de actiejournalistieke misdaadprogramma’s van mensen als John van den Heuvel en Kees van der Spek. Maar niet dat het luie programmamakers zijn. Er wordt gedegen onderzoek gedaan, presentatoren stappen in vliegtuigen en confronteren daders en verdachten. En soms, heel soms, lossen ze misdaden op. Waar ze dan pontificaal in beeld kond van doen. Prima, over goede smaak valt niet te twisten, dat snapt Lips dan ook weer wel.

Van dat alles is geen sprake in Moorddossier, een nieuw programma op nota bene vrouwenzender Net5. Met journalistiek heeft het allemaal niets te maken: de bedenkers warmen een prakje van de week ervoor op. Niets onderzoek, niets geen nieuwe inzichten. Daarentegen juist wel een ranzige gretigheid om nog eens op te dissen hoe gruwelijk het allemaal niet was zus en zoveel jaar geleden.

In de eerste aflevering werd er ingezoomd op de ‘Spiritusmoord’ uit 2006, waarbij de 19-jarige Melissa werd vastgebonden en vervolgens in brand werd gestoken. Het was allesbehalve een gecompliceerde zaak: ene Orleando bleek verantwoordelijk, hij werd veroordeeld en zit nog steeds in de cel.

De moord kreeg destijds al de nodige media-aandacht. Radio en televisie, beelden van een stille tocht: de programmamakers van Moorddossier hebben zich niet ingehouden er gebruik van te maken. Verder werd een onduidelijk blik advocaten opgetrokken, die allemaal niet bij de zaak betrokken waren. Lips vond het van een wonderlijke ijdelheid getuigen.

Drie podcastmakers en een misdaadjournalist mochten ook hun licht laten schijnen. Ze grossierden in uitspraken als het ‘moet vreselijk zijn geweest’, ‘het enige dat ik kan bedenken’, ‘naar mijn mening’, blabla. Pratende hoofden die van de producent een knipselmapje toegestuurd leken te hebben gekregen ter voorbereiding. Moorddossier is gestileerde pulp: Lips zapt volgende keer blind door.

