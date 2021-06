Moonriders, magische kunsttelevisie voor kinderen: ‘Het is ook wel leuk als je niet alles begrijpt’

Presentator Aukje Dekker: ‘We spelen met fictie en realiteit, net als kinderen.’ Beeld VPRO/Aisha Zeijpveld

Kunst op televisie is al een lastig genre, kunstprogramma’s voor kinderen zijn helemaal een zeldzaamheid. Vaak komt het niet verder dan een schoolse uitleg over De Nachtwacht of De Aardappeleters, of wordt kunst juist overdreven geïnfantiliseerd. Aukje Dekker, kunstenaar en presentator van het kinderprogramma van Moonriders: “Bij het bedenken van dit programma hebben we bewust niet vanuit kinderen gedacht, omdat je ze daarmee minder serieus neemt. We wilden niet voor de kinderen denken, maar hun eigen ideeën over kunst centraal stellen. Een magische wereld optrekken waarin alles kan. Volwassenen denken nog wel eens in beperkingen, kinderen zien alleen maar mogelijkheden.’

Lucide droom

En dus mag in de eerste aflevering de 11-jarige Chadi een ‘earth wizard’ (soort monster, red.) maken, samen met kunstenaar Folkert de Jong. Chadi heeft een eerste opzet getekend, in het atelier van De Jong overleggen ze hoe het beeld gemaakt moet worden. “Het is hier best chaotisch,” zegt Chadi, terwijl hij kritisch kijkt naar de bonte verzameling sculpturen van De Jong. “Het mag wel iets preciezer.”

Moonriders is meer dan een rechttoe-rechtaan kinderprogramma. In de beste traditie van VPRO-zondagochtendtelevisie is het humoristisch, absurd en ongrijpbaar. Het programma voelt als een lucide droom, met soms flarden performancekunst, dan weer onverwachts een paaldanseres in beeld. “Sluikreclame voor kunst in al haar vormen,” noemt Dekker het. “Het hoeft niet totaal onbegrijpelijk te zijn, maar het is ook wel leuk als je niet alles begrijpt. We spelen met fictie en realiteit, zoals kinderen dat ook vaak doen.”

Moonriders is in drie maanden bedacht en gemaakt, en maakt deel uit van het Actieplan Cultuur, waarmee de NPO muzikanten en kunstenaars een alternatief podium wil bieden tijdens de coronacrisis. Een haastklus dus, terwijl Dekker ook nog bezig was het het optuigen van het nieuwe onderkomen van sociëteit Sexyland (zie PS vd Week). “Maar ideeën die snel ontstaan kunnen heel goed zijn. Over kunst moet je ook niet te lang nadenken.”

Iedere aflevering eindigt met het plaatsen van het kunstwerk in de buurt waar de kinderen wonen. Zo wordt Chadi’s earth wizard midden in de nacht op de Willem de Zwijgerlaan in Amsterdam neergezet, komt in Maastricht een enorm kippenhok, mede gemaakt door kunstenaar Koen Vanmechelen, en in Rotterdam twee grote zachte konijnenoren, omdat een meisje wat meer zachtheid in haar buurt wilde.

Sommige werken staan er nog steeds, anderen werden na een paar dagen alweer verwijderd, zoals die in Amsterdam. Het lot van wel meer streetart, of guerillakunst, of hoe je het ook wilt noemen. “Kunst die schuurt,” oordeelt Dekker tevreden. Of er een tweede seizoen komt is nog niet duidelijk, of het aanslaat weet Dekker evenmin. “Maar ik heb het gevoel dat het best nodig is op televisie, kunst voor kinderen.”

Moonriders (VPRO) is vanaf zondag om 11.15 uur te zien op NPO Zapp.