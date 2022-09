Moonage Daydream: een wervelwind door Bowies psyche via een betoverende mix van media

De David Bowiedocumentaire Moonage Daydream lijkt op een grote collage: verschillende fragmenten zijn uit Bowies imposante archiefmateriaal geknipt en op een kunstzinnige wijze bij elkaar geplakt. Uit deze kleurrijke samensmelting van bronmateriaal ontstaat een complex en gefragmenteerd beeld van een kunstenaar die zichzelf constant opnieuw uitvond.

Er zijn muziekdocumentaires die de muzikant laten zien als een doorgeefluik van de muziek die hij maakte. De aandacht gaat dan uit naar muziektheorie, muzikale invloeden en belangrijke culturele en politieke gebeurtenissen. De David Bowiedocumentaire Moonage Daydream kiest juist voor de tegenovergestelde benadering: Bowies muziek is ondergeschikt aan de listige identiteit van Bowie zelf.

Dat wil niet zeggen dat we geen muziek te horen krijgen. Maar deze muziek, zo leren we in het twee uur durende portret van de ‘generalist’ Bowie, is vooral een uitlaatklep die Bowie gebruikte in zijn zoektocht naar wie hij was.

In een van de televisie-interviews die worden gebruikt in de archiefdocumentaire omschrijft Bowie zijn androgyne en alsmaar veranderende uiterlijk als een ‘doek’. Hij doelt hier op een schildersdoek, dat hij gebruikt om zichzelf als het ware op uit te drukken. Maar zijn uiterlijk kan evenzeer met een filmdoek worden vergeleken, want hoezeer Bowies verschillende identiteiten ook van eigen makelij waren, ze waren ook het resultaat van de projectie van anderen.

Documentairemaker Brett Morgen (Kurt Cobain: Montage of Heck) portretteert dit getouwtrek tussen projectie en expressie in wat het best omschreven kan worden als een bedwelmende stream of consciousness. Deze ‘stroom van bewustzijn’, is een term uit de literatuurkritiek die een vorm van fictie beschrijft, waarin de schrijver het menselijk denken nabootst door middel van een ononderbroken stroom van ideeën, gevoelens, herinneringen, observaties en bespiegelingen.

Moonage Daydream is de cinematische variant van zo’n stroom van bewustzijn. We krijgen een kijkje in Bowies geest door middel van een kleurrijke, betoverende mix van media: interviews, podiumoptredens, films, schilderijen, nieuwsfragmenten en privébeelden worden verknipt en vermengd met illustraties en animaties. Daarbij ontstaat een complex portret van een man die zichzelf voortdurend opnieuw uitvond. Bowie spreekt zichzelf tegen, vindt zichzelf opnieuw uit en hercontextualiseert zijn eerdere werk of opmerkingen.

Grensoverschrijdend

Wat Bowie zo onweerstaanbaar maakte, was zijn unieke vermogen om tegelijkertijd over te komen als een onverbloemde, authentieke uitdrukking van zichzelf én een zorgvuldig geconstrueerde persoon. Hij leek niet in staat te zijn iets anders te zijn dan zichzelf én niet in staat te zijn om zichzelf te zijn.

Moonage Daydream vangt deze mysterieuze kwaliteit van Bowie in zijn filmvorm. De complete vermenging van fictie en feit, interview en performance zorgt voor een vervaging van grenzen – iets waar Bowie bekend om stond. Het is in deze grensoverschrijdende documentaire vaak onduidelijk wat echt is en wat nep, wat authentiek is en wat geacteerd. Maar het is juist deze onduidelijkheid die ons dichter bij Bowie brengt: zijn onvermogen om te weten wie hij nou was, zorgde er ook voor dat hij de tijdgeest in zijn muziek kon vatten.

Moonage Daydream is een chronologische ontleding van Bowies oeuvre. Daarbij stelt de film de tijdlijn van zijn leven niet voor in termen van gebeurtenissen, maar in termen van thema’s die Bowie heeft onderzocht. In de visuele verkenningen van deze thema’s plukt Morgen ook beelden uit eerdere of latere tijdperken.

De documentaire begint relatief tam. Veel aandacht gaat in het eerste deel uit naar zijn muzikale optredens en zijn publieke perceptie. Maar Moonage Daydream wordt sneller en losser naarmate de tijd vordert. De meeste aandacht gaat uit naar de jaren zeventig. De laatste twintig minuten portretteren de jaren negentig, de jaren tweeduizend en zijn dood in 2016 (op een metaforische, bijna lyrische manier).

Wie op zoek is naar een allesomvattende weergave van Bowies leven kan teleurgesteld worden door Moonage Daydream, en dan vooral door het laatste deel, dat best iets meer uitgediept had mogen worden. Het is belangrijk om te beseffen dat de documentaire geen volledig overzicht geeft van Bowies leven, maar een wervelwind is die ons meeneemt door de verbrijzelde, tegenstrijdige elementen waaruit zijn psyche bestond. Daarbij is de documentaire een soort collage, een knip-en-plakwerk van zijn verschillende verschijningsvormen, waaruit uiteindelijk toch een beeld van de kunstenaar Bowie ontstaat.

Moonage Daydream Regie Brett Morgen Met David Bowie (zichzelf)

