Monument voor een verzonken stad, in het Erasmuspark. De oorspronkelijke paaltjes waren met pigment door en door blauw gekleurd. Beeld Hannah Bults

Als je vanuit de Jan van Galenstraat het Erasmuspark binnenloopt, lijkt er een rechthoekige, kooiachtige constructie op het grasveld te staan. Hoe dichter bij je komt, hoe meer blijkt dat de hele constructie niet rechthoekig is, maar scheef. De onderzijde bestaat uit betonnen paaltjes met een taps toelopende bovenkant, de ‘kooi’ is gemaakt van geroest cortenstaal.

Het beeld heeft niet altijd op deze plek gestaan. In 1981 werd het gemaakt voor het Frederik Hendrikplantsoen. Daar waren de schuine lijnen bedoeld als knipoog naar de scheve oude bomen in het plantsoen. De betonpalen die net boven de grond uitstaken, waren destijds blauw, wat een bijzondere betekenis had: de kunstenaar gaf daarmee aan dat Amsterdam-West vroeger op de grens van de stad en het waterrijke polderland lag. Tegelijk staan ze symbool voor alle heipalen waarop de stad is gebouwd.

Scheve bomen

Toen het Frederik Hendrikplantsoen tien jaar geleden opnieuw werd ingericht, werd het beeld verplaatst naar het Erasmuspark. Hier staan minder scheve bomen, maar de betekenis van het beeld blijft ook op deze omgeving van toepassing.

Langs het wandelpad zien we een van de paaltjes terug. Het lijkt gebruikt voor een bordje met een toelichting, maar dat is nergens te bekennen. Na enig speurwerk blijkt er toch een nieuw, roestvrijstalen titelbordje onder een laag aarde en gras schuil te gaan.

Maker van het beeld was Berend Peter Hogen Esch (1945-2022), die werkte onder zijn voornaam Berend Peter. Naast beeldend kunstenaar, docent beeldhouwen aan de Gerrit Rietveld Academie en organisator van beeldententoonstellingen was Peter Berend ook sieraadontwerper. In 1973 was hij samen met zijn vrouw Marion Herbst (1944-1995) een van de oprichters van de BOE, de Bond van Oproerige Edelsmeden. De deelnemers wilden een verandering in het ontwerpen van sieraden bewerkstelligen. Sieraden waren niet langer gemaakt van kostbare materialen als goud en zilver, maar ook van goedkopere materialen als aluminium en plastic. Ze presenteerden hun werk niet bij juweliers, maar bij galeries. Sieraden waren kunstobjecten.

Blauw beton

Die voorliefde voor eenvoudige, goedkope materialen zien we ook in Monument voor een verzonken stad. Een jaar na dit beeld maakte Peter Berend een vergelijkbaar werk met de titel Dwazen denken te beschermen in het Javaplantsoen. Het beton in dat beeld is blauw.

De korte paaltjes in het Erasmuspark zouden dat ook moeten zijn. De oorspronkelijke paaltjes waren met pigment door en door gekleurd. Bij de herplaatsing was de aannemer echter vergeten het blauwe pigment toe te voegen. De kunstenaar verfde ze toen maar zelf blauw en dat is daarna nog een keer gebeurd door de gemeente, ditmaal veel te fel. Van die kleur is nu niets meer over. Je ziet van dichtbij nog wel sporen van blauwe verf, maar de palen zijn voornamelijk grijs. Dit beeld verdient een opknapbeurt.