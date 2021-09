Monique Hendriks is de beste poetryslammer van Nederland

Winnaar Monique Hendriks wordt ‘een hele grote dichter’, aldus de jury. Beeld Patrick Post

Hendriks volgt Martje Wijers op als ‘slampion’. De prijs bestaat uit de Gouden Vinkwisseltrofee, vernoemd naar dichter/schrijver Simon Vinkenoog, en een cheque van duizend euro. De lichting van dit jaar was gevarieerd, met theatrale, cabareteske, persoonlijke, geëngageerde en absurdistische optredens. Thema’s die voorbijkwamen waren onder andere gender, (moeder)liefde, verkrachting en verslaving.

Tijdens de eerste twee rondes leek het publiek het stemadvies van de jury – bestaande uit de Rotterdamse stadsdichter Anne Vegter, spokenwordartiest en schrijver Yousra Benfquih en spokenworddichter Derek Otte – in de wind te slaan. Waar de voorkeur van de jury uitging naar gelaagdheid, taalspel en performance, toonde het publiek zich vooral gevoelig voor het laatste.

Hoofdschuddend zag de jury haar favoriete slammers een voor een het podium verlaten, onder wie Effie Ophelders die een poëtisch sterke voordracht had over geboren zijn in het verkeerde lichaam en de zware stem die ze van haar vader had, en Marrit Jellema met een aangrijpende slam over haar verslavingen.

De finalebattle was er een uit het boekje. Dat wil zeggen: een poëtische roast met deelnemers die qua theatrale performance, gevoel voor humor en timing, met veel vervreemdende beeldspraak, aan elkaar gewaagd waren. Hendriks zette de aanval in: “Als jij straks met die Gouden Vink naar huis gaat, waar laat je hem dan? Want jij vult jouw prijzenkast met stressballen.” De inzet van Kloosterboer was er een van allesverpletterende liefde: “Als ik het schot tussen hoofd en lichaam wegtrek en ik zet de sluis open, dan is er maar een ding waar, Monique: ik heb lief. (...) Ik ben de grote ronde zingende zwarte wereld die zichzelf liefheeft en jij ook, jij ook zo.”

Aan de hand van een applausmeting wordt de winnaar bepaald; het verschil tussen de finalisten bedroeg slecht 1,5 decibel. Publiek en jury waren na de finale wel eensgezind. Jurylid Vegter: ‘Hendriks is een stem die zich nog heel erg gaat ontwikkelen, dat wordt een hele grote dichter.’