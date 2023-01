Monica Geuze stopt: slechts weinig vloggers vinden de juiste balans

Monica Geuze, een van de bekendste vloggers van Nederland, stopt met het delen van haar dagelijkse beslommeringen op YouTube. Haar openheid bracht haar roem en een droomleven, maar de prijs van het opgeven van haar privacy bleek te groot.

Achteraf is het een stuk eenvoudiger om de culturele impact van gebeurtenissen te duiden dan op het moment zelf. In 2014, het jaar waarin het toen 19-jarige model Monica Geuze haar allereerste vlog opnam, werd het woord ‘selfiestick’ door Van Dale verkozen tot woord van het jaar in de categorie ‘sport en amusement’. Dat kan puur toeval zijn geweest, maar achteraf valt het één ook niet volledig los te zien van het ander.

Geuze zou dé exponent worden van een generatie BN’ers die haar faam te danken had aan het richten van de lens op zichzelf. Urenlang praatte ze tegen haar camera: vanuit haar bed, vanaf haar vakantiebestemmingen, vanuit de auto. Haar leven werd een ‘zakelijke product’, zo omschreef ze het zelf. Het bracht haar een ‘droomleven’, maar maandag maakte ze bekend hiermee te stoppen.

Verbroken relaties en zakelijke successen

‘End of an era,’ noemde Monica Geuze haar laatste filmpje op haar YouTubekanaal. De dramatiek beperkt zich niet tot de titel: snikkend en snotterend vertelt ze aan haar volgers dat dit haar allerlaatste vlog zal zijn. “Het heeft mij zoveel moois gebracht. Ik leef mijn droomleven dankzij jullie, maar het brengt ook een hoop verplichtingen met zich mee. En de privacy die je inlevert, dat is de prijs die je betaalt,” zegt ze met een betraand gezicht.

Bijna acht en een half jaar deelde ze, eerst dagelijks, later wekelijks, alles wat er in haar leven gebeurde: van nieuwe en verbroken relaties (onder anderen met rapper Lil Kleine, voetballer Lars Veldwijk en haar laatste vriend en inmiddels ex Robbert Kroese) tot de geboorte van haar dochter, en van zakelijke successen tot mentale inzinkingen.

Geuze groeide uit tot een van de populairste Nederlandse vlogsters, met meer dan een half miljoen volgers op YouTube en 1,3 miljoen op Instagram. Haar roem reikte verder dan online: ze schreef op haar 22ste een autobiografie, My way, kreeg een reallifesoap op Videoland en heeft een populaire podcast met presentator Kaj Gorgels.

Alle ballen in de lucht

Maar het leven in de schijnwerpers en voor de lens van de eigen videocamera trok ook een wissel op haar. De druk om alles te moeten delen met haar volgers zorgde naast druk, ook voor een verwrongen zelfbeeld. “Ik zie de vlogs al een tijdje niet meer als mezelf, maar als een zakelijk product dat ik uitbreng,” zei ze in 2017 al in een interview met Het Parool. “Ik vind het vooral lastig dat het altijd over mezelf móét gaan.”

Nu, vijf jaar later, zegt ze te ‘struggelen’ met zichzelf en met het ‘in de lucht houden van alle ballen’. Ze vindt het ‘raar om niet te delen,’ en daarom weidt ze in haar allerlaatste vlog ook uit over het verdriet van haar recente relatiebreuk. En hoewel ze stopt met vloggen op YouTube blijft ze wel haar ‘leven delen op TikTok en Instagram’, want ‘dat is wat ik gewend ben’.

Illusie van nabijheid

Geuze is niet de eerste populaire vlogger die haar selfiestick aan de wilgen hangt: in 2021 besloot Anna Nooshin te stoppen omdat ze haar ‘leven niet waardig genoeg’ vond om dagelijks vast te leggen, en ook Enzo Knol, vlogger van het eerste uur, kondigde meermaals aan zijn persoonlijke leven minder openbaar te maken. Het tekent de paradox van de vlogger, wiens faam is gestoeld op openheid en de illusie van nabijheid, terwijl de populariteit en bekendheid die daaruit voortvloeien de behoefte aan privacy juist vergroten. Slechts weinigen slagen om daarin de juiste balans te vinden.