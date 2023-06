Monica Geuze had een muis in huis, Geraldine Kemper kampt met een Fundaverslaving: een BN’er zonder podcast heeft iets uit te leggen tegenwoordig

Van talkshowoorlog tot showbizzhuwelijk: in de rubriek Sterrenstof neemt Roelf Jan Duin de mediaweek door. Deze week: iedereen een eigen podcast.

“Waarom heb jij eigenlijk nog geen podcast?” Eens in de zoveel tijd krijg ik deze vraag en elke keer loop ik vast. Allereerst omdat ik hem interpreteer als een passief-agressief verwijt (“waarom ben jij lui?”) én als een compliment (“we smachten naar jouw inzichten, meningen en grapjes!”). Het woord ‘nog’ suggereert bovendien dat het een kwestie van tijd is voor ik een podcast heb, en ik dus beter maar gewoon kan beginnen.

Je hebt tegenwoordig iets uit te leggen als je geen podcast hebt, en al helemaal als je BN’er bent. Dat het slechts weinig mensen gegeven is om wekelijks een uur te vullen met interessante verhalen lijkt niet uit te maken, dus wordt er oneindig doorgekletst over supermarktbelevenissen, gênante sekservaringen of ergernissen in de categorie ‘mannelijke collega’s die in korte broek naar hun werk komen’. Een willekeurig rondje langs de podcastvelden van afgelopen weken: Monica Geuze had een muis in huis, Geraldine Kemper kampt met een Fundaverslaving en Wibi Soerjadi houdt van koken. Het is me een toestand in Marokko.

Wrang

Toegegeven: dit is natuurlijk een karikatuur. Er worden ook machtig interessante podcasts gemaakt, die veel verder gaan dan oppervlakkig BN’er-gebabbel. Verdiepende gesprekken, journalistieke zoektochten, prachtige verhalen en doorwrochte documentaires. Het wrange is alleen dat die podcasts commercieel veel minder interessant zijn: ze zijn duur om te maken en er is minder mee te verdienen.

Want ook in de podcastwereld draait het om geld. Zo’n wekelijks babbeluurtje waar duizenden mensen naar luisteren is goud waard voor adverteerders, en de meeste podcastmakers zijn niet te beroerd om in hun show een paar minuutjes reclame te maken voor een matrassenboer of koffiegigant. De schoorsteen moet roken. Zo delven de ambachtelijke podcastmakers het onderspit: terwijl zij afhankelijk zijn van NPO-fondsen en stroperige subsidietrajecten gaan kletsende BN’ers er met de podcastpoet vandoor.

‘Ik hou van bekende mensen’

Het is een zoveelste voorbeeld van de curieuze verhouding die we als samenleving onderhouden met het concept roem. We willen er minder van, maar kunnen er geen genoeg van krijgen. Weinig mensen zullen toegeven: ‘ik hou van luisteren naar bekende mensen. Maakt eigenlijk niet uit wat ze te zeggen hebben, ik vind het altijd leuk.’ Toch scoren podcasts met bekendheden, samen met de categorieën true crime en nieuws, veruit het beste. Een babbelpodcast zonder BN’ers is al bij voorbaat kansloos.

Hoewel er veel wordt geklaagd als een talkshowtafel voor de zoveelste keer gevuld is met mensen die we al kennen van tv, weten ook programmamakers dat een show bekende mensen nodig heeft om te scoren. Toen Nadia Moussaid aankondigde dat haar praatprogramma ‘BN’er-vrij’ zou zijn, werd dat eerst toegejuicht, vervolgens keek er geen kip.

Dus werden de duurzaamheidsambities van KLM afgelopen donderdag in Op1 becommentarieerd door luchtvaartexpert par excellence Catherine Keyl. Die, gek genoeg, nog geen eigen podcast heeft. De Keylcast: idee?

Over de auteur: Roelf Jan Duin schrijft sinds 2014 voor Het Parool, eerst voornamelijk over politiek, nu over maatschappelijke thema’s en populaire cultuur. In zijn rubriek Sterrenstof ontleedt hij wekelijks het medialandschap.