Mondiale crises zijn ingewikkeld, maar wegkijken is ook niet alles, spreekt uit de films van Roy Andersson

Het leven gaat door in Roy Anderssons ‘You, the Living’ (2007). Beeld Image Select/Alamy

De Verenigde Staten van Amerika vormen de machtigste en meest invloedrijke natie van de wereld. Het blijft zinvol om een blik over de grote plas te werpen, ook wanneer het beeld troebel, tenenkrommend of anderszins pijnlijk is. Presidentskandidaat Donald J. Trump mag weer liegen op Twitter en Facebook omdat Elon Musk en Mark Zuckerberg daar de dienst uitmaken. De ongenaakbare miljardairs hopen ongetwijfeld dat de terugkeer van de stokebrand hun media weer spraakmakend zal maken. Geef de dorpsgek zijn roeptoeter terug en bezorg een kist dynamiet bij de pyromaan, dat brengt leven in de brouwerij en geld in het laatje!

Trumps plaatsvervangers in Washington hebben het Amerikaanse Congres veroverd: wat met de bestorming op 6 januari 2021 niet lukte heeft dankzij het archaïsche federale kiesstelsel alsnog een beslag gekregen. De Republikeinse meerderheid staat of valt met de instemming van Trumps wraaklustige slippendragers, die er rare en nare ideeën op na houden. Extremist Marjorie Taylor Greene spant de kroon.

De rijzende ster in Trumps Maga-beweging schreef de bosbranden in Californië toe aan ruimtejoden, die het inferno met blauwe laserstralen aangestoken zouden hebben. Ze noemde de Democraten nazi’s, ze prees Poetin en stelde mondkapjes gelijk aan de Holocaust. Daarna werd ze herkozen. Nu is ze een sleutelfiguur in het Republikeinse Congres en een kandidaat voor het vicepresidentschap onder Trump.

Het kan altijd erger.

Joodse ruimtereptielen regeren de wereld. Joe Biden is een bedrieger en Trump de echte president. Poetin redt het blanke ras en de Holocaust was een mondkapje. Het blijft vreemd en verontrustend dat die misvattingen in een paar jaar van een bizar randverschijnsel tot de geloofsartikelen van een forse politieke stroming konden uitgroeien.

De pandemie, de oorlog, de klimaatrampen en alle andere crises vullen een hoofdpijndossier waar we liever niet induiken. Het is te ingewikkeld, te zwaar en te belastend. Het is leuker om samen idiote complotten te bedenken of lesbische M&M’s op de korrel te nemen dan je in complexe vraagstukken te verdiepen. Wegkijken ruimt lekker op, als het kan.

De Holocaust

Anderhalf jaar geleden kon dat niet. Er liepen demonstranten in zelfgemaakte Auschwitzpyjama’s met gele Jodensterren langs mijn huis, in een lange stoet waarin het fascisme met wapperende prinsenvlaggen werd gevierd. De vaandeldragers liepen over straten waar mensen door fascisten werden opgepakt om naar een industrieel vernietigingskamp afgevoerd te worden. Die mensen hadden niets misdaan. Ze werden gedeporteerd en vermoord omdat ze Joods waren. Het overkwam zes miljoen mensen. Toen dat na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog aan het licht kwam, schrok een Zweedse jongen zich kapot. Hij worstelde vervolgens jarenlang met de betekenis van de Holocaust.

Wat zijn wij voor beesten, als we in staat zijn om een heel systeem op te zetten om zes miljoen soortgenoten te laten verdwijnen? Wat zijn wij voor mensen, als we daarover onze schouders ophalen en doen alsof er niets gebeurd is? Roy Andersson verdiepte zich in de ontwikkeling van de Holocaust, werd filmmaker en gaf met een reeks volkomen eigenzinnige werken uiting aan zijn gemengde gevoelens over het zoogdier dat homo sapiens heet.

De Zweed richtte zich met de korte film Härlig är jorden ofwel World of Glory (1991) op de implicaties van de Holocaust. De film opent met een schok. Aan de rand van een stad kijkt een grote groep burgers zwijgend naar een dieseltruck vol jammerende naakte mensen. Na sluiting van de laadruimte wordt er een flexibele pijp van de uitlaat op een ventiel in de deur aangesloten. Het past precies: er is over nagedacht. Wanneer de truck gaat rijden horen we het gejammer langzaam verstommen. Een bleke getuige kijkt achterom, recht naar ons. Hij kon er ook niks aan doen, of wel soms?

Doorleven

Andersson toont daarna een reeks verstilde tableaux vivants, die later in een bejubelde filmtrilogie zijn signatuur werden. Steeds zien en horen we de getuige over aspecten van zijn leven uitweiden. Het is soms grappig, dan weer aandoenlijk of tenenkrommend. Maar die truck komt niet ter sprake. Wat moet hij er ook over zeggen? We moeten toch doorleven? Mag dat niet? Het mag. Maar die truck keert uiteindelijk wel terug. Die staat achteloos geparkeerd voor de etalage van een schoenenzaak waar de getuige een paar stijlvolle stappers past.

In de films van Roy Andersson torst iedereen de last van het leven en het verleden mee. Het wordt niet altijd benoemd en dat hoeft ook niet. We zien het. We herkennen het. De Zweed is lankmoedig, zijn rigide stijlopvatting werpt fraaie vruchten af en hij heeft een aanstekelijk gevoel voor humor. Maar hij kent zijn pappenheimers en hij kijkt niet weg. Dat lijkt mij verstandig. Je weet nooit wanneer die truck voor je deur staat.

De films van Roy Andersson zijn verschenen op blu-ray en dvd en ook te zien op mylum.