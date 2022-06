Mojo wil afgelast concert Rolling Stones nog dit jaar inhalen

Mick Jagger testte net voor de show in Amsterdam positief op corona. Beeld EPA

Mick Jagger ontdekte maandag pas dat hij corona had toen hij al in de Johan Cruijff Arena was gearriveerd. De 78-jarige zanger had enkele symptomen en testte vervolgens positief, schreef de band op Instagram. Daardoor kon de show niet doorgaan. Veel fans waren al aanwezig in de Johan Cruijff Arena of onderweg naar het stadion. ‘Maar de veiligheid van het publiek, de medemuzikanten en de touringcrew is belangrijker,’ stelden The Stones.

Kaartjes voor het afgelaste concert blijven geldig, zo maakte Mojo bekend. Ondertussen werkt Mojo dus hard aan het vinden van een nieuwe datum. De bedoeling is dat de show dit jaar nog zal plaatsvinden, aldus de woordvoerder. “Alle pijlen zijn erop gericht om het dit jaar nog te laten gebeuren.”

Het komt zelden voor dat wereldsterren zo kort van tevoren een concert afgelasten. Het is nog niet duidelijk wat voor financiële gevolgen dat heeft. “De prioriteit ligt bij ons bij het zorgen dat alle mensen de juiste informatie krijgen. Natuurlijk gaan we nog kijken naar het financiële aspect, maar dat is nu nog niet bekend. Het belangrijkste is zorgen dat er een datum wordt gevonden.”

Ook Rolling Stones-show in Bern afgeblazen