Mogelijk verbod op reclame door vloggers

Dat bevestigt een woordvoerder van het Commissariaat voor de Media na berichtgeving van het Financieele Dagblad. Volgens de nieuwe regels voor ‘commerciële mediadiensten op aanvraag’, die voortvloeien uit de per 1 november gewijzigde Mediawet, is het verboden om ‘overmatige aandacht’ aan een product te schenken.

Voor welke platforms de nieuwe regels gaan gelden, is nog niet vastgesteld. “Daarover wordt in december op Europees niveau over gesproken,” aldus de woordvoerder van het Commissariaat. “Maar het lijkt er sterk op dat Youtube als zo’n mediadienst zal worden aangemerkt.”

Tienduizenden euro’s

Bedrijven betalen vloggers flinke geldbedragen voor een vermelding van een product in hun video’s, wat kan oplopen tot in de tienduizenden euro’s. Volgens de nieuwe regels is het binnenkort verboden kijkers aan te sporen tot het kopen, huren of afnemen van producten en diensten ‘door specifieke aanprijzingen’.

Vloggers hebben grote invloed op het koopgedrag van kinderen, zo bleek eerder uit een enquete van Wijzer in Geldzaken. Eén op de zes kinderen geeft aan dat het vaak voorkomt dat ze iets willen kopen omdat ze het in een vlog hebben gezien. Volgens de nieuwe regels mag in video’s voor kinderen van jonger dan twaalf jaar helemaal geen reclame voor producten meer worden gemaakt.

Als een product in beeld wordt gebracht, moet aan het begin en einde van een filmpje worden aangegeven dat een vlog reclame bevat − ook als het product niet bewust wordt aangeprezen. Uit onderzoek in opdracht van het Commissariaat voor de Media bleek dat vooral jonge kinderen en vmbo-scholieren dit soort sluikreclame niet herkennen.

Boetes

De Stichting Reclame Code probeerde jaren geleden al met regels te zorgen voor meer ‘transparantie en herkenbaarheid’ van reclame in vlogs. De stichting kan geen boetes opleggen. Het Commissariaat voor de Media laat weten dat wel te gaan doen. “We weten nog niet hoe hoog die boetes worden en ook niet hoe er precies zal worden gehandhaafd,” aldus de woordvoerder. “Dat moet nog worden bepaald.”

Of de regels ook voor Instagram gaan gelden, is nog onduidelijk. “Dat medium heeft audiovisuele content, maar dat geldt lang niet voor alles. Eerst wordt gekeken of Instagram wordt aangemerkt als video sharing-platform, daarna voor welke onderdelen de nieuwe regels zullen gelden.”