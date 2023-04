Moeten we de mollen vrezen? Welnee, het is lente en een molshoop doet leven!

In de jaren vijftig moest je oppassen voor The Mole People. Beeld Alamy

De stedeling moet tegen een stootje kunnen. Wanneer het hectische leven tussen baksteen en beton tot lange tenen en korte lontjes leidt is er soms geen houden aan. Rot op man! Opzouten oelewapper! Doorlopen opa! Het gevloek en getier lucht wellicht even op maar helpen doet het niet. Gelukkig herbergt de stadsjungle ook een aanzienlijke populatie begaafde zangers, die het gekrakeel negeren en hun opgewekte lied laten horen. We kunnen ze niet woordelijk verstaan, maar denken te weten wat ze verkondigen. Het is lente! Hier ben ik en dit is mijn domein!

De vogels hebben gelijk: het is lente. Ik koester de merel in de binnentuin, die het kabaal van de verbouwingen probeert te overstemmen. Het is een hardnekkige optimist. Zijn domein wordt dag en nacht bezocht door katten die rustig afwachten tot er gepiep in een klimop of struik klinkt. De merels herkennen het gevaar maar laten zich niet uit het veld slaan. Ze hebben het in de kattenstad zelf toch ook van kuiken tot zanger geschopt? Sommige kattenmensen kunnen het leed niet aanzien en rooien daarom de klimop of struik. Je vindt dan geen dode kuikens meer in je eigen nest. Maar de merel is weg en zijn lied verstomd.

Beproefde openingsriedeltje

Ik heb jarenlang genoten van een begaafde merel die ik Enrico Caruso noemde en was verbaasd dat buren nog nooit van de tenor gehoord hadden. De wereldberoemde Napolitaan gaf de geest in 1921, maar liet een destijds ongekend omvangrijk oeuvre op grammofoonplaten na. Caruso was 48 toen hij stierf maar zijn stem verstomde nooit. Zijn gevederde naamgenoot deed er na zes jaar het zwijgen toe en liet slechts een langdurige stilte na. Maar ik kan zijn beproefde openingsriedeltje nog fluiten, tien jaar na het verscheiden.

Deze week zingen de stadsmerels hun lied terwijl er twee kattenfilms in de bioscopen verschijnen. De familiefilm Mijn kat & ik en de animatiefilm Superkat Maurice behoren tot de opwekkende dierenfilms die tijdens schoolvakanties altijd van een jong publiek verzekerd zijn. Zal de vraag naar kittens de komende weken toenemen? Het zou zomaar kunnen. Maar misschien zijn er ook bioscoopbezoekertjes die liever een mol als huisdier willen hebben. De onderaardse bodemwroeter komt aan bod in Onder het Maaiveld junior, een op kinderen toegesneden aanvulling op de recente natuurdocumentaire over het belang van een rommelig en rijkgeschakeerd bodemleven.

De mol is geen huisdier of knuffelbeest. Mollen zijn solitaire verstoppers die elkaar niet eens kunnen luchten of zien, maar ze zijn opmerkelijk aaibaar. Op mijn oude wandelparcours trof ik ooit een mol die onder de felle zon op een geasfalteerd pad in een kringetje rondkroop. Die was de kluts en de weg kwijt. In de helpende hand voelde het vreemde beestje boterzacht aan, in het gras vond het snel een weg naar beneden. Was de Hongaarse scenarioschrijver László Görög misschien ook door een handtam molletje gecharmeerd, toen hij de blauwdruk voor The Mole People (1956) schreef?

Görögs rijk der molmensen

De slogan en posters voor de malle Amerikaanse B-film suggereren dat we de molmensen moeten vrezen, het zijn ‘huiveringwekkende monsters uit een verloren tijdperk!’ Omdat ik net als de mol een bodemvoeder ben en me graag in cinefiele bagger wentel, daalde ik af naar Görögs rijk der molmensen dat zich in de onderaardse puinhopen van Mesopotamië bevindt. Daar ontmoeten twee Amerikaanse archeologen de tot albinisme gedegenereerde koning en hogepriester van een verloren beschaving, waarin Amerikaans als voertaal dienst doet. Dat komt goed van pas: onder de grond in den vreemde is het allicht lastig zoeken naar een woordenboek, wanneer wrede heersers je onaangekondigde bezoek als huisvredebreuk opvatten.

De koning en de clerus misbruiken de lokale molmensen als truffelhondjes: ze worden in slavernij gedwongen om paddenstoelen te zoeken. Daar brak mijn klomp. Een Amerikaanse B-film uit 1956 draagt warempel dezelfde boodschap uit als een Nederlandse ecodocumentaire in 2023! Onder het dorre maaiveld van Mesopotamië blijven de bordjes ook leeg als de mollen hun werk niet doen. Zouden wij er baat bij hebben om de mol aan onze wil te onderwerpen?

Natuurlijk niet. De mol is voor gazonliefhebbers, golfers en monotelers een plaagdier. Maar de mol verdrijven om je grasmat of akker strak te houden, is als de struik rooien om van de merelnesten af te komen. Uiteindelijk houd je niks over.

Dan heb je niets meer te eten, hoor je geen vogels zingen en vervalt je beschaving tot een onderaardse puinhoop. Je kunt er misschien een oude grammofoonplaat van Enrico Caruso beluisteren maar een tenor maakt nog geen lente. Een molshoop doet leven!

De Universal Studio kondigde onlangs een nieuwe versie van The Mole People aan. De film uit 1956 verscheen op dvd en blu-ray (101 Films).