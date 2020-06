Moet dat nou, zo’n intieme film over Marc de Hond? Ja, dat moet

Marc de Hond in 2015. Beeld ANP Kippa

Zijn stoma noemde hij een stukje darm dat kiekeboe doet. Voordat zijn blaas operatief werd verwijderd, organiseerde Marc de Hond bij wijze van afscheid een ‘uitblaasfeestje’. De chemotherapie kon ten koste gaan van het gevoel in zijn vingers. Verdomd jammer, zei hij met een verwijzing naar zijn dwarslaesie. “Ik heb eigenlijk alleen gevoel in mijn vingers.”

Toen Nada van Nie hem ging volgen voor de film die donderdag werd uitgezonden, had hij zich duidelijk voorgenomen om de moed erin te houden. “Als je langs een ravijn loopt, moet je niet naar beneden kijken.” Als cabaretier wist hij natuurlijk ook wel raad met die oenige vraag aan het begin van de chemotherapie. Wat er ging gebeuren? “Nou, we hebben een midweekarrangement geboekt bij een heel slechte airbnb.”

“Je moet in het leven spelen met de kaarten die je gedeeld worden,” had hij gezegd. Toen hij als twintiger al eens een tumor kreeg en in een rolstoel belandde, liet hij zich ook niet klein krijgen.

Hij trouwde met Remona, haalde nog eventjes de finale van De Slimste Mens en genoot zichtbaar van zijn kinderen, nog maar 3 en 1 jaar oud. En tot dat moment dacht Lips nog: bewonderenswaardig, maar moet dat nou, zo’n intieme film over een jonge vader met blaaskanker?

De ziekte werd een lijdensweg. Sinds de eerste diagnose had hij nog 83 slechte kaarten gekregen, zei hij. Alleen maar slechte uitslagen, zichtbaar aan het einde van zijn latijn. Kwam het coronavirus er ook nog bij, waardoor hij zijn vrienden geen knuffel meer kon geven.

En dan toch nog zo’n goeie grap kunnen maken over zijn dochtertje die alleen een nieuwe vader wil als die op papa lijkt. “Dus Remona moet straks het hele land door voor iemand met een rolstoel, een grote neus en een ongepast gevoel voor humor!”

Niet veel kijkers hebben het droog gehouden, vermoedt Lips. Met de film wilde Marc de Hond zijn kinderen inspiratie meegeven. Zelf had hij op net zo jonge leeftijd zijn moeder verloren, en toch had hij er een mooi leven van gemaakt.

Laten we het erop houden dat hij donderdagavond niet alleen zijn kinderen heeft geïnspireerd.

