Moederbedrijf De Telegraaf neemt Radio Veronica over

De beslissing heeft te maken met de aanstaande veiling van de FM-frequenties. Vorig jaar bepaalde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat de landelijke FM-frequenties opnieuw moeten worden verdeeld. Het kabinet beperkt het aantal frequenties dat een aanbieder van commerciële radio mag hebben tot drie.

Dat betekende dat Talpa, het moederbedrijf van Radio 10, Radio 538, Sky Radio en Radio Veronica, in elk geval een van de vier huidige vergunningen zou kwijtraken. Van die vier stations wordt Radio Veronica het minst goed beluisterd, Radio 10 is het populairst.

Radio Veronica is een belangrijke speler

Radio Veronica is een merk met een rijke historie, zegt Paul Römer, Managing Director Radio & Televisie van Talpa Network in een reactie. “De komst van Veronica binnen het omroepenstelsel was in 1960 de start van commerciële radio en daarmee de grondlegging van de radio zoals tegenwoordig nog te horen.” Volgens Römer is Veronica ‘na 63 jaar nog altijd een van de belangrijke spelers in het radiolandschap met een onderscheidende muziekprofilering’.

Met de verkoop aan Mediahuis heeft Radio Veronica een optimale uitgangspositie om ook in de toekomst een belangrijke plek in het radiolandschap te blijven behouden, zegt Römer. “We zijn blij dat we met deze wisseling van eigenaar hen meer zekerheid kunnen bieden over de toekomst van het merk.”

