‘Moeder van Big Brother’ Hummie van der Tonnekreek overleden

Hummie van der Tonnekreek in 2019. Beeld ANP / Arthur Vriend Fotografie

Spelen met de grens tussen privé en publiek. Dat was de rode draad in de loopbaan van Hummie van der Tonnekreek. Vanaf 1999 was Van der Tonnekreek, die naar woensdag bekend is geworden vorige week op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker is overleden, de eerste hoofdredacteur van het controversiële tv-programma Big Brother.

Haar naam had ze eerder al gevestigd in de roddeljournalistiek. Was Henk van der Meijden de vader van dit genre in Nederland, dan was Van der Tonnekreek op z’n minst een van de moeders. In de jaren tachtig en negentig werkte ze voor de drie grote roddelbladen van Nederland: Story, Privé en Weekend. Van de laatste was ze tot 1998 hoofdredacteur. In de tussentijd behaalde ze haar doctoraal rechten. Een unicum in de familie Van der Tonnekreek. Haar ouders bestierden lang een bloemenzaak in de Amsterdamse De Clercqstraat.

Ze leerde het vak dat nu eufemistisch entertainmentjournalistiek heet in de praktijk, vertelde ze in 2000 aan het AD. “Abba was mijn eerste opdracht bij Story. Ik had drie regels van een persbureau waarin stond dat Abba een eiland had gekocht. Ik schreef een keurig berichtje, hoe groot het eiland was en waar het lag. Toen nam een collega het over, die er moeiteloos drie pagina’s over volschreef. Dat het een liefdeseiland was en dat ze op de vlucht waren voor al die publiciteit. Diep onder de indruk was ik: ‘Goh, hij schijnt die mensen goed te kennen!’ Was helemaal niet zo, hij tikte maar wat. Nou, dacht ik, als het zo gaat, kan ik het ook.”

Liever niet geweten

Later vervloekte ze haar eigen bedrijfstak ook weleens. Toen haar ter ore kwam dat het zoontje van Monique van de Ven was overleden bijvoorbeeld. Ze bracht het nieuws, maar lag er nadien van wakker. “Het ging hier natuurlijk niet om waar of onwaar, maar om inbreuk op iemands privéleven. Het wás nieuws, maar ik had het in dit geval veel liever niet geweten.”

Toch hield ze naar buiten toe een ijzerenheinig imago in stand. Van der Tonnekreek stond voor haar redactie, ook als die haar boekje te buiten was gegaan en moest terugkomen op eerdere berichtgeving.

Bij Weekend raakte ze in conflict met haar uitgever. Ze vertrok met slaande deuren om een jaar later door John de Mol te worden aangesteld als hoofdredacteur van zijn nieuwe geesteskind Big Brother. Er werd meteen schande gesproken van het programma dat twaalf mensen opsloot in een huis vol camera’s. Maar het werd een megasucces. Naar de finale keken 3,5 miljoen mensen. De Mol kon de show wereldwijd verkopen.