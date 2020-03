Moeder Merel uit Oogappels bezit de gave om onuitstaanbaar te zijn

Oogappels, NPO 1.

Je een avondje ergeren voor de televisie: Lips deed het gisteravond voor de verandering met plezier vanwege het nieuwe seizoen van Oogappels. Wat is dat toch een heerlijke serie uit de stal van regisseur Will Koopman, bekend van Gooische Vrouwen en Divorce.

Het idee van Oogappels is simpel: we volgen vier gezinnen met pubers in huis. En ja, die pubers zijn soms vreselijk irritant. Dit keer waren ze vooral wat betreft verantwoordelijkheden en huishoudelijke taken niet te genieten. Ze smijten de vuile vaat op het aanrecht in plaats van die netjes in de vaatwasser te zetten, vragen om geld, vergeten De donkere kamer van Damokles te lezen en er een verslagje over te tikken, fietsen ’s nachts door het bos terwijl ze nog zó gezegd is... Om gek van te worden.

Nog lekkerder heeft Lips zich gestoord aan advocate Merel, een fantastische rol van Malou Gorter. Merel vormt een samengesteld gezin met haar vriend Erik (Ramsey Nasr), haar twee dochters en zijn zoon – en Merel is ronduit onuitstaanbaar. Haar gezicht staat voortdurend op standje ik-erger-me-dood, luisteren naar haar huisgenoten doet ze liefst nooit.

Wanneer dochter Hansje vertelt onzeker te zijn over haar puistjes zegt ze zuur: “Dat valt toch wel mee met die pukkeltjes? Ik vond het zelf vroeger helemaal niet zo erg.” En wanneer Hansje meldt vanaf heden geen vlees meer op haar bord te blieven, zegt ze stekelig tegen Erik, die elke dag kookt: “Nou, lekker dan. Succes ermee,” terwijl ze haar wijnglas nog eens volgiet en wegbeent. En zo kan Lips nog wel even doorgaan.

Als er een prijs zou zijn voor de actrice die de kijker het beste het bloed onder de nagels vandaan speelt: dit jaar gaat ie naar Malou Gorter.

Reageren? hanlips@parool.nl.