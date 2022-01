Modelscout en stylist Michiel van Maaren: ‘Mijn probleem is dat ik iedereen interessant of mooi vind’

Michiel van Maaren werkt als casting director, modelscout en stylist, onder meer voor Viktor & Rolf. Hij is de rechterhand van ontwerper Duran Lantink en het gezicht van duurzaam glijmiddelmerk Aia. ‘De grap van de eeuw, want ik ben zo aseksueel als de pest.’

Zijn uiterlijk verandert continu: haren geblondeerd, dan weer ginger, snor erop, snor eraf, ­gekleurde contactlenzen of een bril. Op dit moment ziet hij er vrij rustig uit, zegt Michiel van Maaren. Wel heeft hij grote gouden oorbellen in, een ring of vijftien om, én een bril die met tape bijeen wordt gehouden. “Noem het fashion.”

Het interview gaat per telefoon, want hij is een dag eerder positief getest op corona. “Weinig klachten, alleen een rare fever dream gehad.” Jammer, want in zijn buurt verkeren is een feestje. Van Maaren (24) heeft een aanstekelijke energie en barst van de positiviteit. Dat is ook zijn kracht als hij op straat scout en jonge mensen aanspreekt. “Ik ben best wel een spring-in-’t-veld, niemand denkt: wat een enge vent.”

Scouten doet hij overal en nergens, zegt hij. Zo ging hij laatst voor een klant in Brussel op zoek naar slackliners, mensen die over een touw ­lopen dat tussen bomen is gespannen. Soms stroopt hij alle skateparken af. Maar zogeheten ‘new faces’ vinden doet hij vooral via TikTok. “Interessanter dan Instagram, omdat je er ook iets meekrijgt van iemands persoonlijkheid. De TikTokgeneratie geeft minder om het perfecte plaatje en neemt zichzelf niet zo serieus. Jongeren willen er gewoon lol hebben, waardoor ze naturel en eigen overkomen.”

Model Olive, gevonden via TikTok, voor de Jenneskens show met volledige streetcast. Beeld -

Zelf ‘gooit’ hij er ook af en toe ook filmpjes uit, waarvan hij achteraf denkt ‘why?’, maar hij ­gebruikt zijn account voornamelijk voor uitleg­video’s over de modellenindustrie en over hoe het de personen die hij heeft gescout is vergaan. Zijn oproepen voor nieuwe modellen worden honderdduizend keer bekeken en leveren hem telkens zo’n drieduizend aanmeldingen op. “Mijn probleem is dat ik iedereen interessant of mooi vind, dus inmiddels heb ik honderd miljoen mensen in mijn bestand van wie ik denk: o, dit is nog wel een pareltje voor later.”

Scouten via Tiktok

Zo’n pareltje is Oneisha. “Bloedmooi,” zegt Van Maaren. Ze deed meteen een campagne van een sportswearmerk, was te zien in het programma Glow Up van Videoland, heeft inmiddels getekend bij Vein Agency en net een campagne voor Viktor & Rolf geschoten. Laatst vond hij voor het eerst ook iemand via Tinder. “Gelukkig stond zijn Instagramaccount erbij, zodat ik hem een dm kon sturen. Deze jongen staat nu in optie voor een grote klant, waar ik nog niets over mag zeggen.”

Roy voor Viktor & Rolf. Beeld Ferry van der Nat

Voor Calvin Klein stuitte Van Maaren onlangs in Eindhoven op Shady, ‘een supermooie ­plus­size man’, een groep die in de diversiteits­inhaalslag van de mode-industrie nog vaak vergeten wordt. “Dat ik ze vraag voor een fotoshoot doet iets met mensen die buiten de geijkte schoonheidsidealen vallen. Vaak krijg ik later een berichtje dat ze zich nog nooit zo mooi of ­gezien hebben gevoeld.”

Een greep uit zijn klanten: voor V Magazine deed hij de casting voor een online editorial met couturier Iris van Herpen en fotografie van ­Maria Bodil. Voor Glamcult en Schön! Magazine castte hij covermodellen. Daarnaast doet hij veel testshoots met modellen, waarvoor hij dan een kledingstuk maakt dat zijn of haar naam draagt. Dat er de laatste tijd een explosie van modellenbureaus heeft plaatsgevonden, vindt hij een gevaarlijke ontwikkeling. “­Helaas zitten er veel mensen bij die van toeten nog blazen ­weten en in dit vak staat of valt een carrière bij de juiste begeleiding.”

Zelf was hij van jongs af aan al gefascineerd door het modellenvak, met name door model Maartje Verhoef. “Zij komt uit Veldhoven, dat was bij mij om de hoek, en ze liep álle goede, ­internationale shows, ik was obsessed!”

In 2020 studeerde hij af aan de Design ­Academy Eindhoven, liep stage bij Vogue ­Nederland en tijdens zijn examenjaar werkte hij al als scout voor Micha Models en Paparazzi ­Model Management. Daarna assisteerde hij de ­Nederlandse casting director en modelscout ­Lisa Dymph Megens in Londen. Inmiddels werkt hij voor zichzelf en voor diverse agentschappen, waaronder Mouna Models, Apollo Model Management, Vein Agency en Eye Model Management.

Androgyne karakterkoppen

“Mooie dingen met bijzondere mensen maken om de wereld iets mooier te maken, dat is mijn doel in het leven,” zegt hij. Zijn liefde voor interessante, vooral androgyne karakterkoppen komt nu samen met zijn liefde voor mode. Ook als ontwerper is hij namelijk een talent gebleken.

Eigen show tijdens Amsterdam Fashion Week. Modellen: Teun Toebes, Christopher Scharpf, Bug, vader Niels van Maaren, Flip Zonne. Beeld Marthe Bodil Vos

Zijn afstudeercollectie mocht hij presen­teren tijdens Amsterdam Fashion Week. Deze ‘My Blue Polo’-collectie was een reactie op de snelheid van de mode-­industrie. “Fast fashion gaat zo snel, dat je helemaal geen waarde meer hecht aan je kleding.”

Dus creëerde hij The ­Fastest Fashion: onesies, jassen en pakken die gedragen dienen te worden over andere kleding en die geleidelijk, binnen 24 uur, oplossen door luchtvochtigheid en transpiratie. Ze laten echter wél een print achter op de kleding eronder, waardoor er een visuele herinnering overblijft van die dag uit iemands leven.

“Voor de show had ik vijf mensen gecast die op mij leken. Tikkeltje narcistisch wel, I know, maar ik wilde een leger van Michiels. Het idee erachter: als iedereen nou een minuscuul deel van mijn denkwijze zou toepassen op zijn kledingconsumptie, dan zou de wereld niet overspoeld worden door fast fashion. Wat ik zelf draag? Voornamelijk random kleding, hand-me-downs. Als vrienden het willen weggooien, is het goed voor mij. Kom maar door.”

Doorpasmodel

Sinds enkele maanden is Van Maaren ook de rechterhand van Duran Lantink, de ontwerper die met zijn recyclecollecties ageert tegen de verspilling in de kledingbranche, daarmee vele internationale successen boekt en de Amsterdamprijs binnensleepte. Dat betekent drukke tijden in het verschiet. “Duran is de komende drie nummers ook creative director van Elle, en er komen twee kledingcollecties aan. Ik sta ­regelmatig in mijn onderbroekje in de studio als doorpasmodel.”

Dat laatste was nooit zijn doel, maar het ­gebeurt regelmatig dat klanten hem ook graag als model voor de camera willen. Zo fungeert Van Maaren momenteel met geföhnde Farrah Fawcettharen als gezicht voor glijmiddelmerk Aia. “Dat is van een vriendin van me, duurzaam en cruelty-free in een glazen fles. Hilarisch en de grap van de eeuw, want ik ben zo aseksueel als de pest.”

“Wat mijn ouders ervan vinden? Haha. Die vinden alles grappig wat ik doe. Mijn broer ­studeert geneeskunde, mijn zus is stedenbouwkundige, en ik? Ik ben erachter gekomen dat ik ‘a rare breed’ ben, een zeldzame soort, maar dat is prima. Keep the people surprised, keep them guessing, you never know what’s coming.”