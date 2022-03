Modellenagent Micha Krijger over het hectische fashionshowseizoen: ‘Er zitten standaard paracetamol en blarenpleisters in mijn tas’

Het showseizoen is in volle gang. Na New York volgden Londen, Milaan en Parijs. Nooit eerder waren er naast doorgewinterde modellen zo veel new faces te zien. Hoe zien hun dagen eruit? Modellenagent Micha Krijger biedt een inkijkje in het leven van haar meiden vanuit Milaan.

De afgelopen twee jaar grepen ontwerpers voor onlineshows vooral terug op vertrouwde gezichten. Zogeheten new faces, nieuwe gezichten, kregen daardoor nauwelijks een kans. Maar nu er door versoepelingen weer volop gereisd kan worden, is er een explosie aan geluks­zoekers op castings afgekomen.

“Alleen in Milaan al waren dit keer 800 new ­faces, als je dan bedenkt dat in de line-up van dertig meiden Gigi en Bella Hadid en Rianne van Rompaey al een vaste plek innemen, is

het lastig om daar als nieuwkomer tussen te ­komen,” zegt Micha Krijger vanuit Milaan. “Ook lopen er dit seizoen wederom een aantal ‘oud­gedienden’ mee, zoals Eva Herzigova en Jessica Stam, daar moet dus ook nog mee geconcurreerd worden.”

Krijger, 45 en eigenaar van Micha Models, is er momenteel met meerdere meiden die allen op eigen kosten naar Milaan zijn gevlogen, zelf hun hotel betalen en dan maar moeten zien wat er gebeurt. Fingers crossed.

Surrogaatmoeder

De 18-jarige nieuwkomer Daimy van Betuw, een zogeheten curvy model uit Arnhem, blijkt succesvol. Ze werd geboekt voor Blumarine en ­Marni. Saskia Dijkink liep Philippe Plein, Dolce & Gabbana en Armani. De 19-jarige Mila van der Horst liep Jil Sander, Noortje Haak liep voor Armani en Elisabetta Franchi.

De 20-jarige Felice Nova Noordhoff uit Bergen is bezig aan haar zesde seizoen, en draait mee met de wereldtop. In New York liep ze diverse prestigieuze shows, in Milaan onder andere Moschino, Alberta Ferretti en Etro. Met Parijs erbij zal ze op zo’n dertig shows uitkomen. Krijger: “Maartje Verhoef heeft ooit het recordaantal in één seizoen gelopen: 67. Maar door de ­honger naar nieuwe gezichten is het aantal shows in één seizoen nu zelfs voor een topper veel minder.”

Modellenagent Micha Krijger (rechts) met model Maartje Verhoef in New York. Beeld -

De modellenagent blijft tijdens die vier intense weken graag bij haar meiden in de buurt. “Een van mijn meisjes hier is 18 en had nog nooit gevlogen, die laat ik niet alleen.” Krijger gaat mee backstage en is erbij als het model na afloop buiten tegen een haag van 300 fotografen oploopt. Ook fungeert ze als mental coach, én als zorgzame surrogaatmoeder.

“Zéker in Parijs, de laatste stop in het show­circus, als de modellen doodmoe beginnen te raken. Backstage is helaas nog vaak slechte catering, denk chocoladebroodjes, croissants en koekjes. Na vier weken ben je daar wel klaar mee. Ik haal af en toe maaltijden bij restaurants voor mijn meiden, en er zit standaard een kit met paracetamol en blarenpleisters in mijn tas. Die meiden leggen kilometers af, vaak ook nog in te kleine schoenen.”

Feestjes

Castings kunnen op een teleurstelling uitdraaien, dan moet je er als agent zijn om zo’n meisje op te vangen, zegt Krijger. “De boel relativeren, misschien even huilen en weer door.” En dan is er nog de rol van waakhond. “Minderjarige meisjes mogen tot maximaal middernacht fitten, maar daar houdt lang niet elk team zich aan. Dan ben ik ervoor om te zorgen dat ze toch naar bed gaan. Ik heb ook weleens meegemaakt dat een meisje met een migraineaanval moest blijven. Nou, dan kan iedereen op z’n kop gaan staan, maar dan neem ik haar mee.”

Krijger begon vijftien jaar geleden haar agentschap aan de keukentafel in Amsterdam. Inmiddels heeft ze goede relaties opgebouwd met Ashley Brokaw en Piergiorgio Del Moro, castingdirectors verantwoordelijk voor topshows als Fendi, Prada en Saint Laurent. Krijger was zelf ook drie jaar model en kent het klappen van de zweep.

Vandaag is haar dag en die van haar modellen begonnen met een calltime van half 6. “Diverse shows en tussendoor naar haar- en make-up-­rehearsels, castings, fittings en zelfs re-fits. Soms ga je op een dag drie keer van de ene kant van de stad naar de andere om nóg een keer die ene look te fitten. ’s Avonds na de laatste show zijn er vaak nog tig feestjes, maar die slaan we meestal over. Daar heb je echt geen puf meer voor. Dan spelen we liever met alle meiden in het appartement een potje pesten.”

Vlucht gemist

Dat in deze miljardenbusiness alles altijd op het laatste moment lijkt te worden beslist, is opmerkelijk. “Tja, als dat toch eens zou veranderen”, zegt Krijger, “dan zou dat mijn leven een stuk gemakkelijker maken. Maar die shows zijn gigantische producties hè. Een modehuis maakt zo veel collecties per jaar, designteams staan onder grote druk. Uiteindelijk zoekt de ontwerper pas op het laatste moment de talenten die het beste bij de looks passen. Soms wordt een look eruit gehaald, dan kun je naar huis.”

“Maartje Verhoef heeft weleens in de line-up van Given­chy gestaan, bleek de hele jurk verdwenen. Ze stond al klaar in badjas, volledig in de haar- en make-up. Van Prada weten modellen: je hebt pas zekerheid dat je de show loopt, als je één voet op de catwalk hebt gezet. Tot dan kan er nog van alles gebeuren. Zo vertelde een meisje ooit blij na de show.”

Uit de tram gesprongen

Ook als ze er zelf niet bij is, is Krijger 24/7 bereikbaar. “Mijn man wordt er af en toe gek van als de telefoon ’s nachts weer gaat. Dan heeft ­iemand een vlucht gemist en boek ik een hotel voor ze. Je wil niet dat iemand in zijn eentje in zak en as zit op een luchthaven.”

Scouten doet ze overal. “Op straat, op Instagram, in pretparken. Je wil niet weten hoe vaak ik uit de tram ben gesprongen om een meisje achterna te rennen. Ook ben ik eens na anderhalf uur in de rij voor de python in de Efteling achter een meisje aangegaan. Je begrijpt: dat vond mijn dochter niet leuk.”

Felice Nova Noordhoff backstage bij Etro in Milaan. Beeld Rosdiana Ciaravolo/WireImage

Het heeft haar 45 meiden op het board opge­leverd. Castingagents zoeken nu vooral diver­siteit: oudere modellen, curvy, zwart, coloured, Aziatisch, voornamelijk sterke gezichten en ­persoonlijkheden, weet Krijger. Daardoor is ook haar aanbod veranderd: diverser, aangevuld met enkele curvy models. En de Chinese Rongjin, die in Nederland studeert, noemt ze een cadeautje.

Net als Felice Nova Noordhoff, een klassieke, tijdloze schoonheid van 1.80 meter en benen waar geen einde aan lijkt te komen. Ze begon drie jaar geleden vrijwel meteen met een Valentinocampagne, ook nog samen met Gigi Hadid. Daarna volgde een geïllustreerde cover van de Italiaanse Vogue. Momenteel is ze te zien in de Ralph Lauren- en Fendi Capsule cam­pagne.

Krijger: “Mijn werk lijkt voor een buiten­staander mogelijk gemakkelijk, je scout een meisje en laat haar een show lopen, maar de uitdaging zit in het opbouwen van een imago en een long­term carrière. Daarbij ben ik zeer selectief, het gaat om de juiste shows, campagnes en edito­rials.”

Giraffenfamilie

Dat betekent soms nee zeggen tegen bedragen van een ton of meer voor een commerciële ­campagne, in de hoop op een boeking van een topmodemerk. “Ik kan je vertellen dat een Pradacampagne geen 50.000 euro oplevert. Das war einmal. Maar alle invloedrijke castingdirectors en grote commerciële merken kijken nu eenmaal welke modellen Prada gebruikt. De Zara’s, H&M’s, Massimo Duti’s en Mango’s van deze ­wereld, waar het geld zit, willen uiteindelijk ook de modellen die de Chanelshow lopen of een Chanelcampagne schieten.”

“De grootste fout die je als agent kunt maken, is om voor het snelle geld te gaan. Dan is een meisje binnen een jaar, zeker met zo veel new faces op de loer, uitgebonjourd. Dan heeft iedereen je te veel gezien.”

Dat Nederlandse modellen het zo goed doen in de internationale modewereld is volgens Krijger een kwestie van mentaliteit. “We zijn een nuchter volk, die kwaliteit wordt gewaardeerd in ­deze gekke wereld. Nederlandse meiden zijn fun om mee te werken, krijg ik altijd teruggekoppeld. Echte persoonlijkheden. Ze klagen niet, werken hard, hebben humor en spreken goed Engels. En vergeet onze lengte niet. Mijn meiden noemen me Mama Giraffe, met z’n allen vormen we de giraffenfamilie. We hebben allemaal zulke lange benen, dat we overal ter wereld boven iedereen uitsteken.”