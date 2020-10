Model Jelle Haen: ruwe diamant met tomeloze ambities

Jelle Haen. Beeld Philippe Vogelenzang

Eigenlijk had Jelle Haen zijn modellencarrière tijdelijk op een laag pitje gezet, om zich volledig te concentreren op zijn studie choreografie aan de Academie voor Theater en Dans. Maar toen kwam het telefoontje van het Italiaanse modehuis Valentino, en kansen zijn er om te grijpen. Dus deed hij vanuit huis auditie voor zang en dans. “Het is een prachtige video geworden, als je hem wil hebben, hij is voor sale,” grapt zijn agent Jorma van Wissem van Republic Models.

Het 26-jarige model selecteerde uit diverse takes degene waarin hij zichzelf het best terugvond. Het was een mooie, zonnige dag, herinnert Van Wissem (47) zich, toen hij de take digitaal naar de Valentino Headquarters en de casting director verstuurde. “Het licht was prachtig, Jelle was subliem, ik dacht: dit zou ’m best weleens kunnen gaan worden.”

Haen mag dan in modetermen de heilige graal hebben binnengehaald, zijn co-star Lady Gaga heeft hij niet ontmoet. “Helaas pindakaas, ik ben gefilmd in Barcelona, zij bleef vanwege corona in Los Angeles, de andere karakters in de clip heb ik ook niet gezien. Mijn aandeel is in twee dagen geschoten op diverse plekken in de stad. Het idee is van de Amerikaanse regisseur Harmony Korine, maar ik stond tegenover een muur van mensen. ‘Doe maar gek, doe maar jezelf, beweeg maar wat’ kreeg ik te horen. Lastig, je moet erg naar uitersten zoeken. Via een oortje kon ik met de lip-sync gelijk houden.”

Of hij een fan is van Gaga? “O ja, ik vind haar echt heel nodig, zij is zo’n boegbeeld voor vrijheid en diversiteit. Ze zit natuurlijk erg in die popmuziek, maar als ze even subtiel achter de piano kruipt, dan komt er zoiets fantastisch uit. Die combinatie van artificieel en heel erg echt en levendig aan haar vind ik zo interessant.”

Dat Jelle Haen buiten een bijzonder, androgyn uiterlijk ook een schitterende stem heeft, was in kleine modekring al bekend. Maar toen hij onlangs tijdens Amsterdam Fashion Week op verzoek van couturier Ronald van der Kemp vanaf een balkon op de bovenste verdieping van Hotel De l’Europe zijn tenorstem liet klinken, waren genodigden – in twee boten drijvend voor het hotel – ondersteboven van deze prestatie. Haen had met Emile Lagarde, multi-instrumentalist en soundartist, op de elektrische piano een dag eerder in een kwartier een improvisatienummer in elkaar gedraaid.

‘Acteren, dansen, zingen, bring it on.’ Beeld Philippe Vogelenzang

Doodeng? “Valt mee. Toen ik vorig jaar, ter afsluiting van mijn derde studiejaar, de Cold Song van Purcell performde waren de reacties zo goed, dat ik vanaf toen een beetje in mijn eigen stem ben gaan geloven.”

Opera

Gaga’s bevestiging zou hem weleens vleugels kunnen geven. Binnenkort staat het model ook met dans en zang in Gent op het podium, in een opera van de experimentele performancekunstenaar Benjamin Abel Meirhaeghe (24). Deze onderzoekt hoe hij opera en ballet een nieuwe vorm kan geven. In een wereld waar klassieke scholing lang een vereiste was, is Haen een ruwe diamant.

“Wel wat zangles gehad, geen balletles, maar ik kan op de een of andere manier lekker bewegen. Interpretatiedans noem ik het, modern, mime, fysiek theater, van alles een beetje.”

Graag zou hij autonoom musicus worden en zichzelf zingend begeleiden, maar daarnaast staat acteren ook hoog op de verlanglijst. “Acteren, dansen, zingen, bring it on.”

Op zijn achttiende speelde hij al eens in een korte, experimentele film van de Japanse modeontwerper Yohji Yamamoto. “Opgenomen in een bos in een buitenwijk van Parijs, niemand sprak Engels, ik geen Frans of Japans.”

Tijdens de lockdown maakte Haen zijn eigen twintig minuten durende film, met acht personages, die hij zelf allemaal thuis speelde. Make-up, haar, pruiken, kostuums, filmen en editen, alles hield hij in eigen hand.

“De eerste karakters waren heel uitbundig, maar het laatste, een soort desperate housewife, had een bepaalde stilte over zich heen, en dat was de beste. Wat me het meest interesseert is via make-up je gezichtsstructuur veranderen. Ik heb een honger naar transformeren.” Haen wil nog even wachten met deze film openbaar te maken voor het publiek. “Ik bevind me nog best in een kwetsbare positie.”

‘Het gaat nu niet per se om androgynie vertegenwoordigen, maar de hele cast is divers, daar voel ik me beter bij.’ Beeld Philippe Vogelenzang

Hij groeide op in Nijmegen met een oudere en een jongere broer. Zijn ouders zijn beiden werkzaam in het onderwijs, speelden in diverse bandjes en hebben een liefde voor toneel. “Mijn vader schreef voor vakanties altijd scripts voor sketches, daar speelden we dan allemaal in mee. Een vriendin van mijn ouders had daar niet zo’n zin in, maar dan was zij gewoon het lijk. Was ze na een dag opnames klaar.’

Sinds zijn zeventiende doet hij modellenwerk. ‘Toen mijn beugel eruit ging heb ik zelf foto’s opgestuurd naar een bureau om te kijken of het iets was. Ik was op dat moment heel erg in de ban van modeshows en vooral van de wat buitenaardse Russische en Oekraïense modellen als Vlada Roslyakova, Magdalena Frackowiak en Sasha Pivovarova, Ik vond wel iets van gelijkenis in hun gezichten met het mijne.”

Een jong model moet vaak eerst een beetje rijpen, zijn eerste grote job volgde daarom pas twee jaar later. Die was meteen bingo: een cover met Kate Moss voor AnOther Magazine, geschoten door de Britse fotograaf Alasdair McLellan. Binnenkort komt zijn tweede cover uit, voor het Nigeriaanse Tush Magazine. Momenteel is hij het gezicht van het Italiaanse merk Closed. De vraag naar diversiteit speelt zeker een rol in Haens recente succes. “Maar ik voel wel een verschil met een paar jaar geleden. Het gaat nu niet per se om androgynie vertegenwoordigen, maar de hele cast is divers, daar voel ik me beter bij.”

Sinds zes jaar wordt hij vertegenwoordigd door Republic Men, dat huist nabij de Nieuwmarkt in het pand van een voormalige Chinese kaartvereniging. Van Wissem: “Die is verplaatst. De eerste maand stonden er dagelijks verwarde Chinese oudjes in de hal. Ga dan maar eens uitleggen dat ze honderd meter verderop moeten zijn.”

On the side

Van Wissem behartigt de belangen en stippelt de carrières uit van zo’n veertig modellen. De jongste is vijftien, de oudste net de veertig gepasseerd. Hij vindt ze door te scouten op straat, tijdens festivals en bij concerten. “We bestaan elf jaar, dus modellen in spe weten ons ook zelf te vinden. We hebben wat fotografen en stylisten die met ons meekijken, en tegenwoordig zijn het ook vaak de broertjes van de neef van. Zo blijft het talent binnenkomen.”

‘Ik blijf gewoon even wachten op die Italiaanse Vogue dan maar.’ Beeld Philippe Vogelenzang

In Amsterdam zitten zeker zeven bureaus die alleen mannelijke modellen vertegenwoordigen. Ook internationaal groeit de markt. “De concurrentie is een stuk groter geworden,” zegt Van Wissem. “Daarom zeg ik altijd tegen modellen dat ze zo lang mogelijk moeten blijven studeren. Modellenwerk is ‘on the side’, en op het moment dat het zo druk wordt dat het niet meer is te combineren gaan we overleggen. Ik heb een aantal jongens die vier keer per week in het vliegtuig zitten. Zelfs in coronatijd wordt er stevig doorgevlogen. Parker van Noord zat vorige week in New York, Stockholm en Parijs. Hij schiet cover na cover en campagne na campagne. En zo heb ik nog een paar jongens die hem op de voet volgen, waaronder Anil, een Marokkaanse jongen die als een speer gaat. Ook een mannelijk modellenbestaan kan heel druk zijn.”

Parker staat deze maand op de cover van V Man, met de tekst: Liberated Masculinity. Is dat wat men in de modewereld nu zoekt? “Die titel past vooral heel goed bij Parker, met zijn Mick Jagger-achtige, effortless nonchalance.”

Het mannelijke topmodel is duidelijk aan een comeback bezig, wat zijn de plannen voor Haen? “Indien hij ertoe bereid is, zou het een goed idee zijn om een tijdje in New York of Parijs te zitten. Wij gaan wat olie op het vuur gooien door hem meer voor te stellen aan klanten op basis van beschikbaarheid. Hopelijk komen daar editorials uit, je wil dat iemand continu gezien blijft worden. Daarnaast buigen we ons over zijn sociale media, hoe gaan we bepaalde facetten van Jelle promoten?”

Wat denkt Haen zelf? “Ik blijf gewoon even wachten op die Italiaanse Vogue dan maar.”