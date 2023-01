Mode- én oorlogsfotograaf Robert Spangle portretteert Afghaanse mannen, in het land waar hij eerder vocht

‘Afghaanse mannen hebben hun baarden perfect getrimd. Ze lakken hun nagels, doen henna in hun haar en gebruiken zelf mascara en eyeliner. ' Beeld Robert Spangle

Echt, zegt fotograaf Robert Spangle (33) aan de telefoon: zo stijlvol als Afghaanse mannen vind je ze nergens ter wereld. Lastig om uit te leggen, maar noem het een combinatie van trots en eigenheid. Wat Italianen sprezzatura noemen misschien, een bestudeerde nonchalance, maar dan toch weer anders.

Hij bracht het in beeld voor zijn boek Afghan Style, gemaakt in twee trips naar het land. Eerst voor Esquire in 2021 voordat de Taliban weer aan de macht kwamen en daarna nog eens, in 2022. Voor Spangle was het niet zijn eerste keer in Afghanistan. Eerder werd hij twee keer uitgezonden naar het land als Amerikaans marinier. Daarover zegt hij nu: “Ik was er wel, maar ik begreep het niet. Het land, de cultuur, de mensen. Frusterend vond ik het, dat onbegrip. Het zat me dwars, daarom ging ik terug.”

Nu belt hij vanaf de fashionweek in Milaan. Bekend terrein voor hem: als modefotograaf is hij thuis in de wereld van catwalks en modellen. Maar dat is één kant van Spangle: een paar weken geleden was hij nog in Oekraïne, als oorlogsfotograaf, want dat is-ie ook. Die dualiteit heeft hij nodig. “Als mijn leven alleen maar mode was, dan had ik het misschien te licht gevonden. Maar alleen oorlog, dat zou weer te zwaar zijn. Dus doe ik het allebei.”

Nationaal kampioenschap buzkashi

Het zijn twee werelden die perfect samenkomen in dit project, over een problematisch land maar met de blik gericht op schoonheid. Hij zocht het bijvoorbeeld bij het nationaal kampioenschap buzkashi, de nationale sport. Spangle: “Daar kwamen mannen uit hele land samen, van verschillende stammen, met verschillende stijlen. En in de bazaar van Kabul kon ik uitkiezen. Maar op mijn tweede trip waren dat soort plekken geen optie meer – te onveilig. Toen ben ik het gaan zoeken op het platteland, waar ik hele specifieke mode tegenkwam, van etnische groepen die geïsoleerd van ander invloeden zijn gebleven. En daarom: heel uniek.”

Maar wat Spangle betreft zit de kern van dat sublieme modegevoel in Afghanistan dieper. Hij denkt dat het komt door een cultuur van trots en eigenwaarde, waar het van jongs af aan gaat om de beste versie van jezelf zijn. “Die trots manifesteert zich in van alles,” zegt hij, “maar zeker in hoe men erbij loopt. Een voorbeeld: jij denkt bij Afghaanse mannen misschien aan bossige baarden? Helemaal niet, die zijn perfect getrimd. Ze lakken hun nagels, doen henna in hun haar en gebruiken zelf mascara en eyeliner. En dan heb ik het nog niet eens over de kleding.”

Maar laten we het eens over kleding hebben. De schoonheid zit hem het eclectische. Een traditionele kurta met felgekleurde Asics-renschoenen eronder – zulke combinaties. Spangle: “Vaak zag ik hoe elementen uit de Afghaanse cultuur een dialoog aangingen met Westerse invloeden. Ik keek altijd naar mode volgens drie principes: silhouet, kleur en materiaal. Totdat ik begreep dat er een heel belangrijk element bijhoort: cultuur. Context is essentieel. Dat kwam in Afghanistan steeds naar voren.”

Mode als vehikel

Gek was het wel, oog in oog met mannen waar hij in een eerder leven misschien wel tegen vocht. Zijn verleden als marinier kwam niet ter sprake – misschien maar beter. En natuurlijk: Afghanistan is een lastig land om te reizen, maar tegelijk is het zó’n gastvrije cultuur dat het voor Spangle net zo goed een uitdaging werd om niet bij iedereen die hij fotografeerde thuis aan de eettafel te belanden.

En toch rijst de vraag: is het niet dubbel? Vrijwel nergens ter wereld is de positie van vrouwen immers slechter. Dat was al zo voordat de Taliban weer aan de macht kwamen, maar nu al helemaal. Moet je dan de Afghaanse man vieren, zoals Spangle doet in zijn boek? Ingewikkeld natuurlijk, zegt hij ook, maar ten eerste: als man een soortgelijk project over vrouwen daar maken is onmogelijk. Als westerse man krijg je daar amper vrouwen te zien. En die mannen dan?

Spangle: “Het feit dat ik ze vastleg betekent niet dat ik goedkeur of mijn ogen sluit voor wat er gebeurt. Het onderwerp herkennen, begrijpen en laten zien, dat is iets anders. Ik documenteer alleen. Weet je, als ik íéts geleerd heb van mijn tijd als marinier in Afghanistan is het dat conflict ontstaat door een gebrek aan begrip. Wij snappen hen niet en zij snappen ons niet. Met mijn werk probeer ik het land en de cultuur beter te begrijpen door iets te laten zien wat ik zelf begrijp: mannenmode. Die mode is een vehikel voor begrip. En begrip, daar begint en eindigt alles mee.”

Op 26 januari vanaf 16.00 signeert Robert Spangle zijn debuutboek Afghan Style (Editions Odyssée) in MENDO, De L’Europe, Nieuwe Doelenstraat 10 Amsterdam, waar het exclusief te koop is (80 euro).