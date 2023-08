Mocronado’s: De eerste generatie Marokkanen over integratie, Marokko en Nederland

Jalal Bouzamour met vijf pensionado's van de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders in Nederland Beeld rv

Abdellah Laâguili (75) zit met een dagboek op schoot en noemt de datum: 8 augustus 1969. De dag dat hij naar Nederland vertrok. “De dag die ik nooit meer zou vergeten,” vertelt hij en leest voor. “Terwijl ik dit schrijf, rollen de tranen over mijn wangen. Ik blijf maar huilen om mijn afscheid.”

Laâguili stopt even, kijkt op en zwijgt. In zijn ooghoeken glinsteren sluiertjes vocht in Mocronado’s, een zesdelige docureeks van Jalal Bouzamour (40). De televisiemaker maakte eerder ook Poldermocro’s en Groeten Uit Holland, series over Marokkanen met een dubbel paspoort en Marokkaanse vrouwen van de eerste generatie. Nu belicht hij de mannen van het eerste uur.

Schreeuw om arbeidskrachten

Behalve Laâguili komen ook Mohamed Amdaouech (77), Hassan El Mourabit (75), Mohamed Aoussar (75) en Mohamed Ibn Amar (90) aan het woord. Ze vertellen over integratie, liefde, opvoeding, ouderdom, pensioen, Marokko en Nederland dat in de jaren 60 van de vorige eeuw schreeuwde om (goedkope) arbeidskrachten. “En in Marokko was juist sprake van grote werkloosheid. Het land lag in puin na de Frans-Spaanse onderdrukking, was kaalgeplukt, veel Marokkanen trokken naar Algerije en Europa,” zegt Bouzamour.

Hij duikt met de vijf pensionado’s in hun verleden, met de ingrijpende verhuizing naar Nederland en de bizarre selectie daaraan voorafgaand. Op zwartwit archiefbeeld zie je hoe Marokkanen zich aanmelden bij de Nederlandse ambassade. Of ze Frans hebben gestudeerd en hoeveel jaar ze naar school zijn geweest, luiden de vragen. Zes jaar, antwoordt een jonge Marokkaan. Conclusie: ‘Niet geaccepteerd.’

“Was je geschoold, sprak je talen, zoals Frans, dan kon je het vergeten,” zegt Bouzamour. Laâguili: “Ik zei alleen dat ik lagere school had gehad. Niet dat ik ook voorgezet onderwijs had gedaan. Hij wilde ongeschoolde mensen die hard konden werken. Ik moest mijn handen laten zien. Hij bekeek ze en voelde eraan. Toen moest ik een rondje draaien. Alsof hij een schaap aan het keuren was.”

Inspiratiebron

“Bizar, pittig en confronterend,” concludeert Bouzamour. “Eigenlijk ongelooflijk dat Marokkanen op deze manier naar Nederland werden gehaald. Maar ze verlieten niet voor niets huis en haard. De mannen deden het voor hun families. Hun vaders naderden de pensioengerechtigde leeftijd. Ze hadden geen werk, geen geld, niks meer.”

Grote inspiratiebron voor de docuserie: zijn vader Ahmed Bouzamour, die ook tot de eerste groep behoorde. “Die eerste generatie is aan het uitsterven. We bedachten: het kan toch niet zo zijn dat we in Nederland de verhalen nog niet hebben opgetekend van de eerste Marokkanen? Dat zijn wandelende musea.”

Mocronado’s is vrijdag om 20.25 uur te zien bij Omroep WNL op NPO 2.