Mocro Maffia introduceert met Meltem een nieuw, vrouwelijk personage: ‘Juist de diversiteit maakt de serie zo goed’

In Mocro Maffia Meltem wordt een nieuw, vrouwelijk personage geïntroduceerd. De korte film geeft inzicht in haar Turkse achtergrond, en dient daarnaast als opwarmertje voor een nieuw seizoen. Regisseur Mustafa Duygulu over het almaar uitdijende Mocro Maffia-universum.

Tja wat is het eigenlijk, Mocro Maffia Meltem? Een spin-off, een tussenaflevering, een teaser om de fans tevreden te houden? Van allemaal een beetje, zegt regisseur Mustafa Duygulu over de korte film, maar het liefst spreekt hij over een proloog. “Er wordt een nieuw karakter geïntroduceerd dat in het vierde seizoen van Mocro Maffia een belangrijke rol zal spelen. In deze film kom je alvast meer over haar te weten. Je kunt het nieuwe seizoen kijken zonder Meltem gezien te hebben, maar de film helpt om haar beter te begrijpen.”

Het is niet de eerste keer dat een nieuw seizoen van de succesvolle misdaadserie Mocro Maffia een voorafje krijgt. Begin dit jaar verscheen, in aanloop van het derde seizoen, de miniserie Komtgoed over het gelijknamige personage. Zo breidt het Mocro Maffia-universum zich steeds verder uit. Duygulu: “Een beetje zoals bij Marvel, daarin vindt ook voortdurend kruisbestuiving plaats tussen de karakters in verschillende films.”

De film (40 minuten) draait om Meltem, gespeeld door Sinem Kavus, een Turks-Nederlandse vrouw die zich bezighoudt met creditcardfraude. Haar vader heeft gokschulden en geld geleend bij mensen uit de organisatie van ‘Paus’, een gevreesde crimineel en een van de hoofdpersonen uit de eerste drie seizoenen van Mocro Maffia. Voor Duygulu, acteur, scenarioschrijver en regisseur van onder meer het tweede seizoen van Mocro Maffia, was het maken van Meltem een uitdaging. “In 40 minuten creëer je een nieuwe wereld met een nieuw personage, maar je bent je ook voortdurend bewust van de drie seizoenen die er al liggen. Het vinden van de juiste toon is dan extra moeilijk.”

Is het ingewikkeld een film te maken waarbij je rekening moet houden met verhaallijnen uit eerdere seizoenen en met het seizoen wat er nog aankomt?

“Achmed Akkabi (showrunner van Mocro Maffia die tevens ‘Paus’ speelt, red.) houdt het grote geheel in de gaten, dus hij zorgt ervoor dat wat in Meltem gebeurt niet andere verhaallijnen op een verkeerde manier doorkruist. Meltem is een op zichzelf staand verhaal, maar raakt wel aan wat er eerder in Mocro Maffia is gebeurd en wat er in een volgend seizoen gaat gebeuren. Ik kan niet te veel verklappen, maar een van de personages in Meltem is de douanier Ferry, die in het tweede seizoen in een bijzinnetje zegt dat in de haven een partij drugs ligt van een paar Turks-Duitse criminelen. Dat zinnetje speelt een belangrijke rol in Meltem.”

In Meltem wordt veel Turks gesproken, hielp het dat u die taal ook spreekt?”

“Zeker, er zitten specifieke Turkse uitdrukkingen in, dat luistert heel nauw. Dat in de film zoveel Turks wordt gesproken maakt de conversaties ook geloofwaardiger. Zoals zoveel mensen die emigreren spreken veel Turkse mensen onderling Turks, zeker binnen families. Dat maakt het contact intiemer en persoonlijker, zeker als families in verschillende landen wonen. De neef van Meltem woont in Duitsland, hij spreekt geen Nederlands. Het lag dus voor de hand dat ze in de serie ook Turks met elkaar praten. Ik gok dat driekwart van Meltem in het Turks is.”

Voldoet de titel Mocro Maffia eigenlijk nog wel?

“Volgens mij wel. In andere seizoenen zaten ook al mensen met andere achtergronden dan de Marokkaanse. Juist die diversiteit maakt de serie zo goed. Meltem is wel het eerste vrouwelijke personage dat helemaal op zichzelf staat. Ze is een zelfstandige, sterke en intelligente vrouw in een wereld die wordt gedomineerd door mannen. Het was leuk om in 40 minuten een spannende aflevering te maken, waarbij ook de emotionele diepgang en ontwikkeling van Meltem zichtbaar werd. Daar ligt ook mijn kracht als regisseur, bij het inleefbaar maken van de diepe emoties van de personages en het regisseren van complexe familiedynamieken.”

De serie heeft een heel herkenbare stijl, hoe groot is je vrijheid als regisseur om eigen accenten te leggen?

“In het eerste seizoen hebben regisseur Bobby Boermans, Giancarlo Sanchez en Achmed Akkabi de sfeer en visuele toon neergezet; dus daar borduur je op verder. Iedere regisseur heeft wel zijn eigen kleur, dus je moet zorgen dat die kleuren niet met elkaar gaan vloeken. Met de visuele keuzes die je maakt kun je nuances maken in de vertelling. Als twee mensen iets geheims bespreken aan een tafel kun je door een laag camerastandpunt te kiezen en de camera tussen de twee acteurs te plaatsen spanning oproepen. Daarmee krijgt een scène een heel ander gevoel dan als je de camera hoger zet en twee meter naar rechts achteren plaatst. Dat trucje heb ik trouwens niet zelf verzonnen hoor, ik zag het volgens mij voor het eerst in Carlito’s Way, van regisseur Brian de Palma. Zelfs als je zonder geluid zou kijken heb je dan door: ‘ah, er wordt iets geheims besproken’. Zo neem je als regisseur overal wat van mee.”

Mocro Maffia Meltem is vanaf vrijdag 10 december te zien op Videoland