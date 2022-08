‘Mister Arbeidsvitaminen’ Jan Steeman (1946-2022) wilde muziek om een boutje aan een moertje bij aan te draaien

Beeld ANP / ANP Kippa

Het was Gerard Ekdom die bij zijn aantreden als presentator in 2001 voorstelde de naam Arbeidsvitaminen te veranderen. Want, was die met het woordje ‘arbeid’ inmiddels niet ingehaald door de tijd? Ekdom trof eindredacteur en samensteller Jan Steeman meteen op zijn pad. ‘Niet doen. Die naam is goud waard,’ vond hij. En hij had gelijk, gaf Ekdom al snel toe. Arbeidsvitaminen (anno 1946) is inmiddels het langstlopende muziekradioprogramma ter wereld.

Steeman, die het programma uiteindelijk van 2011 tot 2017 zelf zou presenteren, kon je zonder overdrijving omschrijven als ‘Mister Arbeidsvitaminen’. Sinds 1991 werkte hij in wisselende functies aan het programma mee.

Hij gold als schatbewaarder van het programma waarvan hij de songs zelf zonder opsmuk omschreef als ‘geschikt om in de fabriek een boutje aan een moertje en schroefje aan een nippeltje te draaien. Je krijgt er goede zin van, maar de muziek biedt ook de mogelijkheid tijdens het werk de gedachten even te laten varen: waar gaan we dit jaar op vakantie? Zal ik die nieuwe auto kopen?’ Je kunt het oppervlakkig noemen, maar je kunt ook zeggen: je bedient de luisteraar perfect op maat.”

Toen het programma in 2010 verdween bij 3FM dat wilde verjongen, maakte Steeman zich sterk voor verhuizing naar Radio 5. Omdat er naar die zender meer pensionado’s dan actieve leden van de beroepsbevolking luisteren, werd de slogan aangepast naar ‘Liedjes die altijd gewerkt hebben.’ Maar nog steeds werd de keuzelijst ingestuurd door een stukadoorsbedrijf uit Nunspeet, een zangkoor uit Dedemsvaart of een kassenbouwer uit De Lier.

Radiovader

Steemans leven draaide om de radio. In Haarlem, waar hij naar het gymnasium ging, begon hij een eigen ziekenomroep. In 1971 maakte hij zijn debuut op de landelijke radio als vakantie-invaller op Hilversum 3. Met die zender zou hij lang verbonden blijven, via de AVRO waar hij in dienst was getreden. Toen de zender in de jaren tachtig Radio 3 ging heten, werd hij radiomanager en scoutte hij jong talent. Dankzij zijn goede oor stond hij aan de wieg van carrières van diskjockeys als Wim Rigter, Hans Schiffers, Gerard Ekdom en Giel Beelen.

De laatste gaf hij een plekje bij Pyjama FM, in de nacht van Radio 3. “Soms dacht je daar ongemerkt te kunnen experimenteren, maar Jan luisterde elke nacht,” zei Beelen. “Na afloop sprak hij je soms vermanend toe, maar altijd met een vaderlijke glimlach en een twinkeling in de ogen.” Schiffers: “Jan had zelf geen kinderen. Maar in Hilversum lopen talloze presentatoren rond die hem hun radiovader noemen. Dat geldt voor mij ook.”

Ook na zijn pensionering bleef Steemans leven zich voltrekken langs de FM-band. Vanuit zijn huis in Frankrijk luisterde hij wanneer hij maar kon naar de Nederlandse radio. Zelfs in de nachten, nieuwsgierig als hij was naar de kwaliteiten van het jonge talent.

Steeman overleed zaterdag na een kort ziekbed. Hij werd maandagochtend geëerd in een speciale uitzending van Arbeidsvitaminen. De platenkeuze gaf hij kort voor zijn overlijden zelf nog door. De ouverture was misschien wel zijn grootste favoriet: Summertime van Charlie Parker.