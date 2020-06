Misselijkmakend: kinderen met God hates fags-borden

Why We Hate, NPO2.

Terwijl mensen wereldwijd de straat opgingen om de Black Lives Matter-beweging te steunen, keek Lips naar de eerste aflevering van Why we hate. In deze serie proberen wetenschappers te verklaren hoe haat ontstaat.

Hoewel in de leader fragmenten zitten van concentratiekampen, de genocide in Rwanda en ophangingen door de Ku Klux Klan, begon de eerste aflevering gelukkig met minder nare beelden, van luierende bonobo’s en vechtende chimpansees. Het gedrag van apen zegt volgens evolutionair wetenschappers iets over de oorsprong van haat. Worden we zo geboren, of is het de omgeving?

Bij bonobo’s hebben vrouwtjes de leiding en is alles pais en vree, maar bij chimps zijn mannetjes de baas en is er veel agressie naar vrouwtjes en andere groepen. Hoewel vooraf werd gewaarschuwd voor schokkende beelden, had Lips die verscheurde apenbaby liever niet gezien.

Het verschil bleek het gevolg van de omgeving. Bonobo’s leven in luilekkerland, waar voor iedereen voldoende voedsel is, maar chimpansees moeten vechten voor voldoende eten, en leren dat competitie en dominantie lonen.

Zo redeneren mensen doorgaans ook. We zijn sociale dieren binnen onze eigen groep, maar andere groepen vormen een bedreiging. Als voorbeeld kwam the most hated family van de VS voorbij. Deze oprichters van de Westboro Baptist Church in Kansas strijden tegen alles wat zij zelf niet zijn. Zodra kinderen kunnen lopen, worden ze ingezet om te demonstreren. Vooral tegen homo’s, met borden met de tekst God hates fags, maar ook tegen Joden of bij de uitvaart van gesneuvelde militairen.

Misselijkmakend om te zien, maar gelukkig was er een klein lichtpuntje. Een van de familieleden besloot na 26 jaar de ‘kerk’ en haar familie te verlaten. Opgevoed om te leren haten, maar dat kan dus veranderen.

Reageren? hanlips@parool.nl