Misschien kunnen ze van Max Vakantieman beter Max Blijfthuisman maken

Als Max Vakantieman op de buis verschijnt, weet Lips: de zomer is nu echt begonnen. Zon, zee, witte stranden, groene palmbomen en gevulde cocktailglazen. Maar als hij zelf al op vakantie had gewild, is hem de lust na een uurtje kijken naar de eerste aflevering van dit seizoen wel weer vergaan.

We zien reizigers op Schiphol. De eerste weet niet dat ze een QR-code moet hebben om Griekenland binnen te komen, de volgende is de toegang tot het vliegtuig geweigerd omdat ze geen gezondheidsformulier kan overleggen. En de derde zegt met afgezakt mondkapje en de tranen in zijn ogen: “We gaan maar weer naar huis.”

“Ja Jeanine,” zegt presentator Sybrand Niessen tegen zijn ernstig kijkende sidekick Jeanine Janssen. “Ik schrik hier enorm van.”

Lips ook. En dan moest de hoofdschotel van de avond nog komen: reisorganisatie D-reizen die failliet is gegaan en een spoor van vernieling heeft achtergelaten. Van een gedroomde reis naar Disneyland Parijs is niet meer overgebleven dan twee borrelglaasjes met voetjes in de vorm van Mickey Mouse.

“Ik ben opgegroeid met indianenverhalen,” zegt gedupeerde Sophia Hobday, terwijl ze naar een dvd’tje van Winnetou kijkt. Ze was ze zo graag achterna gereisd in Canada. En nu? Jaren spaargeld zijn verdampt. “De droom is veranderd in een grote nachtmerrie.”

Gelukkig hebben ze bij Max altijd nog het gevallen Kamerlid Henk Krol van 50Plus om mee te lachen. De Max Mystery Guest ging langs in zijn nieuwe Bed and Breakfast in de bossen van Best. Het uitzicht is goed, maar de hygiëne en het sanitair houden te wensen over. En het bed sliep ook al niet erg lekker.

Henk Krol beloofde op zijn Henk Krols beterschap: de volgende keer zullen in de kast wel voldoende knaapjes hangen. Ondertussen denkt Lips op zijn luie bank: misschien kunnen ze van Max Vakantieman beter de Max Blijfthuisman maken.

