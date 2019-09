Misofonie: samen eten kan alleen met muziek en de afzuigkap aan

De Psycho Show, NPO 3. Beeld BNN-VARA

Het Alice in Wonderlandsyndroom. Dat klonk zó mooi dat Lips bij de aankondiging ervan in De Psycho Show bleef hangen. Psychologie is ook wel een dankbaar onderwerp want vaak op jezelf te betrekken en daarnaast is het doorgaans geen straf om naar een programma van het duo Sophie Hilbrand en Filemon Wesselink te kijken.

De show is een mix van interviews met mensen met een psychische aandoening, psychologen die erover vertellen, maar ook met tips van de redactie van Psychologie Magazine en een test van Wesselink. Die wilde dit keer weten hoe je mensen kunt bewegen minder vlees te eten. Niet met milieuargumenten of verhalen over gezondheid, zei een psycholoog, maar met heftige beelden. En inderdaad, alle mensen die op de markt een plakje worst ­kregen aangeboden en dat gretig in hun mond staken, rea­geerden met afschuw toen ze zagen hoe een schattig biggetje in een (nep)gehaktmolen verdween.

Twee vrouwen vertelden over hun misofonie, de overgevoeligheid voor menselijke geluiden, zoals smakken en ademhalen. Lips geloofde onmiddellijk hoe zwaar dat was – mevrouw Lips mag al jaren geen borrelnootjes of chips knagen als hij aan het werk is. Van een hoogleraar begreep Lips dat hier pas sprake van een aandoening is als je er door geobsedeerd bent, er agressief van wordt en niet meer normaal kunt leven. Zo wilde een van de vrouwen nooit meer samenwonen: te veel prikkels. Op haar werk lunchte ze altijd alleen. Samen met iemand eten kon alleen met muziek en de afzuigkap aan.

Waarom mensen misofonie krijgen en of het te behandelen is, werd helaas niet besproken. En het Alice in Wonderlandsyndroom bleek helemaal niets sprookjesachtigs, maar een aandoening waarbij je je eigen lichaam anders ziet, vertelde Gerrie. Zij zag haar handen soms in klauwen veranderen, of haar hoofd in een skippybal.

