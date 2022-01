Misdaadserie Klem krijgt vervolg in de bioscoop: ‘Beschouw deze film maar als toetje’

Barry Atsma (Hugo Warmond), Jacob Derwig (Marius Milner) en Georgina Verbaan (Kitty van Mook) in de misdaadserie Klem. Beeld Pief Weyman

Eigenlijk had scenarist en regisseur Frank Ketelaar het gevoel dat het na drie seizoenen wel gebeurd was met de door hem bedachte misdaadserie Klem. “Toen we klaar waren met het derde seizoen werd mij toch om een vervolg gevraagd. Maar ik zag het niet zitten.” Voor wie de kijkcijferhit niet gezien heeft: het draait om twee mannen die door de vriendschap van hun wederzijdse dochters met elkaar in contact komen, maar door de dubieuze activiteiten van Marius (Jacob Derwig) in een draaikolk van misdaden, geweld en bedreigingen belanden. Ketelaar: “Ik had na het laatste seizoen van Klem het idee dat ik met mijn grasmaaier elk sprietje van dit verhaal wel had gekortwiekt.”

Toch begint Ketelaar, ook verantwoordelijk voor goed bekeken televisieseries als BuZa en Overspel, in Toscane over twee maanden aan de speelfilmversie van zijn succesreeks. Waarom? “Ik kreeg steeds meer de indruk dat er toch iets was blijven liggen dat nog verteld moest worden. Het vertrek van de hoofdpersonen Marius en Kitty naar Italië zette mij aan het denken. Hoe gaan zij ermee om als zij daar ook met de misdaad worden geconfronteerd, die van een heel andere orde is dan in Nederland? Wordt het een soort Ik Vertrek of een misdaadreeks zoals het Italiaanse Gomorra met een oranje tintje?”

Auto in brand gestoken

In de film beheren Marius (Derwig) en Kitty (Verbaan) een wijngaard in Toscane. Het lijkt koek en ei te zijn, maar toch klopt er iets niet aan deze deal. Dat merkt Hugo (Atsma) als hij met zijn gezin op bezoek komt. Binnen de kortste keren wordt zijn auto in brand gestoken. Het vormt de opmaat tot een levensgevaarlijke confrontatie met de plaatselijke misdaad.

De reden voor de trip naar Toscane is de vriendschap tussen de twee dochters van beide echtparen. Ketelaar: “Die meiden hebben nu de leeftijd om een vriendje te krijgen. Wat mij als vader van twee dochters altijd intrigeerde, was hoe die mannen met hun dochters omgaan. Daarover kan ik nog veel in deze serie kwijt. Dus het verhaal van Klem was bij nader inzien nog lang niet af.” Gekscherend: “Beschouw deze film maar als een toetje.”

Ketelaar heeft voor zijn eerste bioscoopfilm zijn vaste acteurs – hij noemt hen zijn supertrio – tot zijn beschikking: Barry Atsma, Georgina Verbaan en Jacob Derwig, die vrijdag als koploper verschijnt in de finale van kennisquiz De slimste mens.

Uitzondering

“Iedereen is beschikbaar en heeft er zin in,” stelt de regisseur vast. “Ook wat betreft de kleinere rollen is alles gelukt. Daar ben ik blij mee. Zonder hun medewerking zou ik zeker niet aan deze film zijn begonnen.”

Klem is niet de eerste Nederlandse televisieserie waarvan een speelfilmversie is gemaakt. Recent zijn films verschenen op basis van Penoza, Baantjer, De Luizenmoeder en Undercover. Maar de bezoekcijfers wegen niet op tegen de kijkcijfers.

Soms is er zelfs sprake van een enorme flop, zoals met het nostalgische Toen was geluk heel gewoon (met Gerard Cox en Joke Bruis) het geval was. De enige echt positieve uitzondering was Gooische Vrouwen, waarvan de beide bioscoopversies ook meer dan een miljoen bezoekers trokken.

Hoe staat Ketelaar tegenover deze trend? “Ik ben geen expert in deze materie, maar ik heb me laten vertellen dat je je niet moet blindstaren op alleen maar deze bioscoopcijfers. Een speelfilm heeft, net als een televisieserie, ook een tweede en derde leven op diverse media, zoals NPO Plus. In het geval van Klem waren de kijkcijfers veel hoger dan de eerste uitzendingen deden vermoeden. Daar kwamen nog rond de 800.000 kijkers bij via de andere kanalen, zodat we gemiddeld rond de twee miljoen kijkers trokken.”

Behalve zijn vaste cast heeft Ketelaar ook na diverse Zoomaudities enkele Italiaanse acteurs tot zijn beschikking. Een van hen is Claudia Vismara (34) die onder meer te zien was in de politieserie Rocco Schiavone.

De regisseur hoopt dat de opnamen zonder uitstel door kunnen gaan. “Iedereen heeft zijn boosterprik gehad. Ik werk met mijn vaste filmploeg, dus dat schept vertrouwen. Of er moet weer een nieuwe corona-epidemie uitbreken maar dat kan niemand voorspellen.”

Het is de bedoeling dat Klem, de film eind dit jaar in de bioscopen verschijnt.