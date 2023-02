Minke Douwesz over haar nieuwe boek Het laatste voorjaar: ‘Ik laat zien dat je ook als lesbische vrouw een betekenisvol leven kan leiden’

Beeld Getty Images

Lerares Duits Ese Jelles heeft per direct haar baan opgezegd, de neoliberale onderwijsmanagers die haar het leven zuur maakten verbluft achterlatend. Ze is op haar fiets gestapt voor een tocht door Oost-Europa, naar het huis van Tsjechov in de Oekraïense stad Jalta. Wat is Jelles’ plek in deze veranderende wereld? Hoe kan ze als individu nog iets bijdragen aan de wereld? En hoe vindt ze de verbinding terug na het overlijden van haar partner Martie?

Lesbische liefde, ouder worden, rouw... Het laatste voorjaar snijdt net als uw eerdere romans thema’s aan die niet vaak in de literatuur voorkomen. Hoe komt dat?

“In de literatuur is heel veel door en over mannen geschreven, maar over vrouwen en hun ervaringen veel minder. Ik beschijn een stukje van de wereld dat niet zoveel in beeld is: psychiatrie en psychoanalyse, homoseksualiteit, de problemen van meisjes en vrouwen. Daarover bestaan veel gekke ideeën, en die wil ik met mijn boeken ontkrachten. Wat moet je doen als je toevallig lesbisch bent? Moet je dan maar een zak over je hoofd trekken en er een eind aan maken? In mijn boeken laat ik zien dat je dan ook een betekenisvol leven kan leiden. Ik vind het belangrijk dat ook de verhalen gehoord worden van groepen die misschien minder zichtbaar zijn.”

Uw hoofdpersoon Ese is erg somber over het klimaat. Ook begrijpt ze niet hoe het kan dat we massaal onze ogen sluiten terwijl de wereld in brand staat. Wat is dat in de mens?

“Ese fietst door onder meer Oekraïne, en hoewel Rusland Oekraïne nog niet is binnengevallen ten tijde van het verhaal, is de sfeer dreigend. Ook ziet ze natuurlijk de sporen van de Jodenvervolging. Het is ongelofelijk dat mensen toen ook vrolijk verjaardagen vierden, doorgingen met hun leven. De mens is uiteindelijk toch gericht op zelfbehoud, het grote geheel blijft voor velen een abstracte ver-van-mijn-bedshow. Ergens weet je het allemaal wel, maar je alledaagse drijfveren zijn vooral gericht op het eigen comfort. Dat zie je nu ook met de klimaatcrisis. Ese worstelt steeds met de vraag: wat moet ik doen? Wat kan een individu doen om het tij nog te keren voor het klimaat?”

Waarom wilde u daarover schrijven?

“Ese is een alterego van mijzelf, over deze materie maakte ik mij als puber al druk. En die oude zorg is alleen maar groter en dringender geworden. Ik ervaar er een toegenomen woede over. Een paar jaar geleden kreeg ik daar echt heel veel last van. Ik kon eigenlijk nergens meer van genieten, nergens anders over praten. Lekker eten, de haard stoken, kleren kopen, zelfs boeken: al die fijne dingen werden verdacht.”

“Toen ik een paar jaar geleden aan mijn heup werd geopereerd, en het briljante idee had om ook meteen te stoppen met roken, ben ik depressief geworden. Eigenlijk net zoals Ese in het boek. Die sombere periode heeft best lang geduurd en leidde, samen met de ontzettend hete zomers en de dreiging die daarvan uitging, tot een zekere wanhoop.”

“Ese is niet alleen somber over het klimaat, maar rouwt ook om haar overleden geliefde Martie. Ik begon aan dit boek vanuit het gevoel: het systeem om mij heen bevalt mij niet, wat kan je daar als individu aan doen? Daar wilde ik iets mee. Maar dat het gaandeweg steeds meer over verlies ging, is er tijdens het schrijven ingeslopen. Ik was er zelf ook door verrast. Dat verhaal was er wel, maar ben ik haast onbewust gaan vertellen.”

Welk verhaal?

“Dat je geen geliefde meer hebt. Ik heb zelf geen geliefde aan de dood verloren, maar aan onoverkomelijke relatieproblemen. Daardoor ben ik ook bang geworden om me weer te binden. Ese’s partner Martie was lief voor haar, ze liet haar vrij en hield tegelijkertijd totaal van haar. Dat geluk, die ultieme romantiek, dat er iemand is die helemaal voor je gaat, dat heb ik zelf helaas nog nooit meegemaakt. Dat verdriet zit er dus ook, en heb ik in Het laatste voorjaar vertaald naar Ese, die die grote liefde wel heeft ervaren maar is kwijtgeraakt. Zij denkt: dit vind ik niet nog een keer.”

Die spanning tussen verlangen naar verbinding en autonomie is aanwezig in al uw personages, ook in uw eerdere romans Strikt en Weg. Bij u ook?

“Ik ervaar dit zelf inderdaad heel sterk. Ik voel veel angst voor de onvrijheid die met een relatie komt, ben bang om opgegeten te worden door het samenzijn. En misschien heb ik er in mijn oeuvre wel een universeel spanningsveld van gemaakt. Jezelf staande houden, terwijl je in verbinding probeert te blijven met andere mensen, is een grote uitdaging. Dat zie ik ook veel terug bij mijn patiënten.”

In uw dagelijks leven bent u psychoanalyticus en psychiater. U noemt uw personages alter ego’s. Zijn uw boeken ook een verkapte zelfanalyse?

“Dat niet, maar als auteur werk je toch vanuit ervaringen die je zelf kent, die vervolgens dienen als uitgangspunt om grotere kwesties aan te snijden. De grote thema’s in mijn boeken komen dus wel overeen met wat er in mijn leven speelt. Een vrouwenleven, iemand die niet meteen in de gebaande paden terechtkomt, homoseksualiteit, en nu ook depressie, de overgang.”

En eetstoornissen, waarop u bent gepromoveerd en die vaak een rol in uw boeken spelen?

“Dat heb ik ook zelf meegemaakt. In die tijd werd er eigenlijk niet over gesproken. Ik ontdekte zelf dat ik een milde vorm van anorexia nervosa had toen ik erover las in het Tijdschrift voor vrouwenstudies. Toen wilde ik uitzoeken: hoe zit dat allemaal? En die persoonlijke drijfveer om na te gaan wat het is en hoe het komt, werkt door in mijn werk en boeken. En dit is dan wel een stukje zelfanalyse: die faalangst, en die eetstoornis van toen, hebben te maken met de angst dat als je iets niet goed doet, er niet meer van je gehouden wordt.”

Precies wat uw hoofdpersoon ook ten diepste vreest.

“Ese’s jeugd werd bepaald door een vader die hard was voor zichzelf en anderen, die vond dat je het leven moest nemen zoals het kwam, en altijd maar door moest. Ik zelf ben opgevoed met het idee dat je gewoon slim moest zijn, en opgewekt en niet moest zeuren. Je moest zeker niet aankloppen met dingen die niet goed gingen, dat werd gezien als zwak. Dus: los het zelf op. Maar wat als je dat dan niet kan?”

“Opgroeien is als een soort kweekbak, waarin bepaalde plantjes heel goed groeien en andere niet tot wasdom komen, of zelfs helemaal worden verstikt. De hoofdpersoon van dit boek heeft zich wel enigszins aan de invloed van haar jeugd proberen te ontworstelen, maar op het moment dat ze vastloopt in haar werk wordt ze er toch weer heel erg mee geconfronteerd. De invloed van wat je van je ouders hebt meegekregen is nou eenmaal heel erg groot.”

“Ese heeft altijd haar best gedaan haar steentje bij te dragen, van het goede uit te gaan, zich aan te passen. Maar op een gegeven moment houdt dat op, en wil en kan ze dat niet meer. En hoe dat samenspel tussen de invloed van de jeugd en de gebeurtenissen in je latere leven werkt, onderzoek ik minutieus, in zowel mijn boeken als mijn werk als psychiater.”

Wie is Minke Douwesz? Minke Douwesz (1962) is schrijfster en in het dagelijks leven werkzaam als psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut. Douwesz studeerde geneeskunde in Amsterdam, waarna zij promoveerde op onderzoek naar gehechtheid bij eetstoornissen. Sinds 2019 heeft zij een eigen praktijk. In 2003 debuteerde zij bij uitgeverij Van Oorschot met de omvangrijke roman Strikt, over de jonge, lesbische psychiater Idske en de ontwikkeling van een liefde. Haar tweede roman Weg verscheen in 2009, en handelde over de teloorgang van de relatie tussen hoofdpersoon Edith en haar vriendin Norma. Douwesz ontving er in 2012 de Anna Bijns Prijs voor. Het laatste voorjaar is haar derde en meest recente roman. Douwesz’ literaire oeuvre wordt gekenmerkt door haar vrouwelijke hoofdpersonen en thema’s als lesbische liefde, de spanning tussen het verlangen naar verbinding en de wens autonomie te behouden, opgroeien en ouder worden. Ook komt psychoanalyse vaak terug in haar werk.