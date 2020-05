Minister tegen cultuursector: ‘Het blijft ingewikkeld tot er een vaccin is’

Beeld ANP

Enkele uren voordat het kabinet de eerste versoepelingen bekendmaakte, wilde ze zich persoonlijk vergewissen van de specifieke noden en uitdagingen van beide Amsterdamse podia.

Het bezoek aan het Van Gogh Museum moest vanwege Van Engelshovens drukke agenda worden uitgesteld, maar om klokslag 3 uur nam de minister plaats op het podium van de grote zaal van Nationale Opera & Ballet, waar onder anderen Ted Brandsen, directeur van Het Nationale Ballet, corps de ballet-danser Wendeline Wijkstra en tenor Lucas van Lierop van De Nationale Opera Studio al in een grote kring klaar zaten. Sophie de Lint, directeur van De Nationale Opera, nam aan de discussie mee via zoom – een middel dat dezer dagen veelvuldig wordt ingezet door zowel de opera als het ballet.

De Lint vertelde dat het verlangen om weer in het theater aan de slag te gaan bij iedereen groot is, en dat er wordt gewerkt aan protocollen. Maar, zo benadrukte zij, de huidige stringente maatregelen zorgen voor enorme problemen; ze ondermijnen de essentie van de kunstvormen die opera en ballet zijn. “Het zou een collectieve ervaring moeten zijn, zowel op het podium, als met het publiek.”

Op zoek naar alternatieven

Terug naar normaal is de enige échte optie, maar dat zal nog wel even duren, verzuchtte De Lint. Tot het zover is, gaat de Opera op zoek naar alternatieven, maar dat is geen sinecure voor een bedrijf dat in essentie weinig flexibel is – veel voorstellingen worden drie à vier jaar van tevoren geprogrammeerd.

Op de vraag van de minister wat er wél mogelijk is, zei De Lint dat er wordt gedacht aan ‘hybride vormen’: deels live, deels online, in een kleine bezetting. Ook wordt er in samenwerking met het Holland Festival gewerkt aan een workshop voor het jongerengezelschap van De Nationale Opera.

Ted Brandsen vertelde de minister dat Het Nationale Ballet iets makkelijker kan bijsturen. Er zijn stukken voor een klein aantal dansers, en zelfs Het Zwanenmeer zou met 12 in plaats van 24 kunnen worden uitgevoerd. “De pas de deux in het midden zou dan moeten worden gedaan door een koppel dat met elkaar samenwoont. Maar het is niet waar onze kunstvorm voor staat. Sterker: ik ben bang dat het onze kunstvorm geweld aan doet.”

Hetzelfde geldt volgens Brandsen voor alle online-oplossingen. “Dat is even leuk, maar het is niet hetzelfde als wat we hier normaal gesproken doen. Wij kunnen een tijdlang alternatieven bedenken, maar we zijn nu eenmaal niet op aarde om kleine voorstellingen te geven.”

“Ik vrees dat het ingewikkeld zal blijven totdat er een vaccin is, dat in ruime mate voorhanden is,” was het niet mis te verstane antwoord van Van Engelshoven.

Voor nu even anders

Brandsen rekende de minister vervolgens voor dat er in de grote zaal, waar normaal gesproken 1600 mensen in passen, in de anderhalvemetersamenleving slechts 300 mensen kunnen zitten. “Maar dat is totaal niet rendabel en kan alleen bij wijze van gebaar naar ons trouwe publiek.”

Daarop nam de minister nog een kijkje in twee studio’s, waar zoom-lessen werden opgenomen voor de dansers en zangers thuis. En toen was het tijd voor de volgende stop: het Muziekgebouw, waar Amsterdam Sinfonietta een optreden verzorgde met 14 van de 23 strijkers. “Het klinkt zo ook geweldig,” zei de minister, voordat ze weer in haar dienstauto stapte. “Het is een ongelooflijk complexe puzzel, maar stap voor stap komen we er wel uit. Houd de moed erin!”