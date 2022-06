Minions: The Rise of Gru: speciaal voor alle boomerfans van Despicable Me

‘Minions: The Rise Of Gru’, met de stemmen van onder anderen Steve Carell en Jean-Claude Van Damme.

Een paar jaar geleden waren minions overal. In het begin van het vorige decennium was het moeilijk te ontsnappen aan de gele wezentjes met een veiligheidsbril en spijkerbroek, die een rol speelden in Despicable Me (Verschrikkelijke ikke) en later met Minions hun eigen spin-off kregen.

De miniongekte is sindsdien wat tot rust gekomen, maar ze zijn er weer. Minions: The Rise of Gru gaat over de bijna 12-jarige Gru (met de stem van Steve Carell) en zijn ambities om een superschurk te worden. Hoewel het verhaal over Gru’s kindertijd gaat, staan vooral de minions centraal.

De film is niet gemaakt voor diegenen die minions, met hun gekrijs en gebrabbel – een half begrijpelijke mengelmoes van diverse Europese talen – irritant vinden. Minions: The Rise of Gru gebruikt een aantal interessante camerashots en perspectieven in een opbeurend verhaal over het belang van helden en leraren. Maar uiteindelijk is het vooral kijken naar een groep gele wezens die gillend rondrennen.

De film speelt zich af in de zomer van 1975. Uit het gebruik van jarenzeventignostalgie blijkt dat de film zich op een andere doelgroep richt dan alleen kinderen. Dat is niet vreemd: minions waren immers razend populair bij boomers. The Rise of Gru speelt daarop in: Gru is een ettertje dat bioscopen binnensluipt en uit speelhallen steelt, en er zijn verwijzingen naar vinyl platen en de draaischijftelefoon.

Als achtergrondverhaal van Gru stelt de film enigszins teleur. The Rise of Gru breidt het personage niet echt uit en de film had wat meer alledaagse scènes kunnen gebruiken om de jonge Gru tot leven te wekken. In plaats daarvan is het een wat dwaze vechtfilm geworden.