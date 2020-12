Miniatuur kerstdorpjes bouwen was niet meer dan een verplicht tussendoortje

Beeld RTL

Het was maar goed, bedacht Lips, dat hij geen programmadirecteur van RTL4 is. Als het idee voor de spelshow Merry little Christmas bij hem was gepitcht, had hij gevraagd of dit serieus was.

Hoe de pitch luidde? We zetten zestien mensen bij elkaar die als hobby miniatuur- of kerstdorpbouwen hebben, vormen koppeltjes, geven ze opdrachten en maken er een afvalrace van. Om aan een show van twee keer een dik uur te komen, doen we tussendoor wat filmpjes van de bouwers in hun thuisomgeving. En dan presenteert Martijn Krabbé het en zenden we het op primetime uit de twee laatste woensdagen voor kerst. In de jury zetten we Loretta Schrijver en de hoofdontwerper van de attracties van De Efteling en het winnende duo krijgt 10.000 euro.

Zo gezegd zo gedaan, met dien verstande dat Robert ten Brink de zieke Krabbé verving.

En zo vond Lips zichzelf gisteravond terug als kijker van Merry little Christmas – ‘een gezellig kerstprogramma waar gezellige kerstdorpen gingen verrijzen’ – misprijzend gadegeslagen door mevrouw Lips.

Hier en daar herkende Lips elementen uit Project Runway, een Amerikaans realityprogramma rond modeontwerpers. Maar daar zorgden de uitgesproken karakters van de zorgvuldig gecaste deelnemers en presentatoren ervoor dat je werd meegesleept in de verhaallijnen.

Hier lukte het Lips maar niet mee te leven met de deelnemers, hoe knap hun knutselwerken ook waren. En voor Ten Brink oogde het als een verplicht tussendoortje. “Ja, nou jammer,” zei een deelnemer toen zijn ontwerp op de tweede dag het slechtst werd beoordeeld en er afscheid van hem moest worden genomen, “we zagen het wel aankomen.”

Veel emotioneler werd het niet. Volgende week woensdag kijkt Lips wat anders.

Reageren? hanlips@parool.nl