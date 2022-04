Miljoenen gamers zien Rijksmuseumkunst opduiken in Horizon Forbidden West

Fragment uit Horizon Forbidden West, gemaakt door Guerrilla Games uit Amsterdam. Beeld Sony Playstation

In het PlayStationspel Horizon Forbidden West gaat de klassieke schilderkunst een verrassend samenspel aan met de moderne animaties van Guerrilla, de Amsterdamse makers van het spel. In de game speel je als het karakter Aloy en baan je je een weg in een postapocalyptische wereld om het mysterie van het ‘Verboden Westen’ te ontrafelen. Je reist langs oerwouden, rivieren en door berggebieden en je kunt je bijna niet voorstellen dat ergens in de wildernis Nederlandse kunstwerken te vinden zijn.

“Onderweg ontmoet Aloy Tilda van der Meer, een Nederlandse technoloog die veel belangrijke kunstwerken uit het verre verleden bewaart in haar kluis,” vertelt Ben McCaw, een van de makers van de game. Tilda staat Aloy toe de kluis te verkennen en elk werk in detail te onderzoeken. “Wanneer Aloy een werk onderzoekt, ontstaat er een dialoog tussen haar en Tilda, inclusief informatie over het kunstwerk, het thema en de geschiedenis. Het gesprek dat de twee hebben over elk kunstwerk vormt de basis voor hun relatie.”

Laagdrempelig

Alles is uit de kast getrokken om kunst meer onder de aandacht te krijgen bij jongeren. Volgens Hendrikje Crebolder, directeur Development en Media van het Rijksmuseum, is het goed als zij zich onderdompelen in de kunstwereld. “Op deze manier proberen we de jeugd toch op een laagdrempelige manier iets bij te brengen over Nederlandse werken.”

Het Rijksmuseum is met allerlei innovaties al jaren bezig om kunst voor jongeren toegankelijker te maken. “Natuurlijk zullen spelers na het spelen van de game niet direct het museum in duiken. Maar ik hoop dat het in ieder geval een klein zaadje bij ze plant. Dat ze zien dat er grote verhalen achter werken schuilgaan en ze misschien zelf op zoek gaan naar andere werken en hun verhalen.”

Guerrilla werkt al sinds 2019 samen met het Rijksmuseum voor de game. Ben McCaw: “Ik realiseerde me dat een samenwerking met het museum perfect zou passen bij een al bestaand personage – Tilda. We hebben haar karakter meer naar de voorgrond getrokken. Ze is een kunstverzamelaar die vecht om elementen van de museumcollectie te bewaren voor de tand des tijds.”

Vermeer

Het spel is niet alleen in Nederland te spelen, over de hele wereld leren gamers over de verhalen achter tien Nederlandse werken uit het Rijksmuseum. Eerdere versies van de Horizon-game werden wereldwijd door meer dan twintig miljoen mensen gespeeld. Alle tien de werken in de game vertellen iets over het karakter Tilda.

“Er zitten bekende werken in, zoals De Nachtwacht of de Brieflezende vrouw van Vermeer, maar ook werken die bij het grote publiek minder bekend zijn, zoals Rembrandts zoon Titus in Monniksdracht,” vertelt Denise Campbell, die de werken namens het Rijksmuseum uitzocht.

Hendrikje Crebolder: “Vanuit de game verwijzen we de spelers door naar een online tour op de site, zodat jongeren zelf op onderzoek uit kunnen gaan. Daarnaast hebben we een speciale audiotour in de app van het Rijksmuseum die je een voor een langs alle werken leidt, zodat je ze ook in het echt kan zien, in plaats van achter je computerscherm.”

Voor nu houdt het Rijksmuseum het bij deze tien werken, maar Ben McCaw staat open voor nog meer samenwerkingen in de toekomst. “Het was voor ons een eer om samen te werken met het museum, onze game is er ook gewoon mooier van geworden. Als het aanslaat bij de jongeren, ben ik absoluut voor nog meer kunst in games.”