Mike Ho-Sam-Sooi (1954-2023) speelde als eerste zwarte dokter op tv het glazen plafond aan diggelen

Hij was de eerste zwarte dokter op de Nederlandse televisie, en de eerste zwarte rechercheur. In het theater was de vrijdag overleden Mike Ho-Sam-Sooi een alleskunner die speelde, zong, schreef en regisseerde.

‘No spang, soso lobi’, staat er geschreven op de rouwkaart. Geen zorgen, alleen maar liefde. Ook na zijn overlijden blijft acteur en regisseur Mike Ho-Sam-Sooi voor zijn omgeving de man die hij tijdens zijn leven was. “Altijd vrolijk, enthousiast en vol energie,” herinnert actrice Manoushka Zeegelaar Breeveld zich haar collega, die haar in de jaren negentig begeleidde bij haar eerste stappen op het toneel met cabaretgroep De Suri’s. “Ik had geen enkele bagage. Mike kon alles. Hij zag iets in mij en gunde me de wereld. We zijn altijd vrienden gebleven. En het was altijd fijn om hem te zien.”

Afgelopen vrijdag overleed Ho-Sam-Sooi op 69-jarige leeftijd na een kort ziekbed aan de gevolgen van kanker. De ontdekking van de ziekte was alleen in kleine kring bekend, zijn overlijden kwam voor velen als een verrassing. “Onwerkelijk,” zegt toneelschrijver Guus Pengel, die in 2017 met Ho-Sam-Sooi samenwerkte voor een theatervoorstelling over het leven van zanger Lieve Hugo. “Mike was de regisseur en een vakman. Mijn script was okay, maar niet geweldig. Met zijn ervaring, creativiteit en enthousiasme heeft hij er een voldragen voorstelling van gemaakt.”

Familiegeschiedenis in Suriname

In het theater was Ho-Sam-Sooi van alle markten thuis. In zijn lange loopbaan was hij acteur, zanger, schrijver, dramaturg, choreograaf en regisseur. Bij het grote publiek kreeg hij bekendheid door zijn rollen en gastoptredens in populaire televisieseries als Medisch Centrum West, Goudkust, Goede Tijden Slechte Tijden, Baantjer en Flikken Rotterdam. Zelf keek hij met grote voldoening terug op zijn rol als Tito in de musical Dirty Dancing, én zijn werk voor de Stichting WeConnect, die jonge talenten van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Bonaire helpt hun ambities waar te maken.

Ho-Sam-Sooi werd in 1954 geboren in Paramaribo. Zijn overgrootvader had tegen het einde van de negentiende eeuw als contractarbeider de oversteek gemaakt van Kanton naar Suriname. De grootvader van Mike werkte zich op tot directeur van de koffieplantage Brouwerslust in het district Commewijne. Een volgende stap in de koloniale familiegeschiedenis werd gezet door Mike, toen die in 1973 zijn debuut maakte in de spraakmakende musical Land te Koop, een vrolijke, scherpe en kritische blik op de naderende onafhankelijkheid van Suriname.

In het jaar van de onafhankelijkheid, 1975, verhuisde Ho-Sam-Sooi naar Nederland om te studeren aan de Toneelacademie in Maastricht. Hij maakte daarna deel uit van gezelschappen als het RO-theater, het Noord Nederlands Toneel en De Blauwe Maandag Compagnie. In 1980 richtte hij een eigen groep op, Gado-Tjo. Twee jaar later won het gezelschap een prijs op het theaterfestival van Avignon met de voorstelling Trawan Prakseri, geregisseerd door Rufus Collins en geschreven door Thea Doelwijt.

Persoonlijke documentaire

Suriname bleef een belangrijke plaats innemen in het werk van Ho-Sam-Sooi. Hij was de schrijver en regisseur van stukken als Trots op Rotiland, Een keppel in de Cariben en, over de politicus Johan ‘Jopie’ Adolf Pengel, Jopie: zwarte volksjongen werd premier. Belangrijk was de solovoorstelling Dogla uit 1995, waarin Ho-Sam-Sooi zijn licht liet schijnen over de Surinamers in Nederland.

Zeer persoonlijk was de documentaire Waarom nou jij? die hij maakte over de vliegramp van 1989 bij Zanderij. Een van de 179 slachtoffers was zijn 7-jarige zoon Ramses.

Zijn vakmanschap en veelzijdigheid waren aanvankelijk niet besteed aan de Nederlandse televisie. Met name in de jaren negentig waren zwarte acteurs nog voorbestemd om in grote series ofwel een handelaar in ofwel een gebruiker van drugs te spelen. Ho-Sam-Sooi speelde dat glazen plafond aan diggelen door in Medisch Centrum West als eerste zwarte dokter op te treden, en later in Bureau Kruislaan als eerste zwarte rechercheur. De acteur ging er ontspannen mee om. “In het algemeen houd ik me niet bezig met discriminatie, het kost me te veel tijd.”

Mike Ho-Sam-Sooi was getrouwd met actrice Lieneke le Roux. Hij laat twee kinderen na.