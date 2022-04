Mijn boodschap aan de toekomst? Niets is zo belangrijk als je vrij kunnen voelen

Het was geen zachte prrrttt die zich nog had kunnen voordoen als iets anders, geen geluidloze stinkerd die ervoor had kunnen zorgen dat we elkaar beschuldigend hadden aangekeken, zo van: wie was het die daar wat buikwind had losgelaten? Neen, het was een rechttoe rechtaan scheet, een knaller zo gezegd, hard genoeg voor ons op de tribune om op te vangen. De interviewer schrok er zelf even van, zei verschrikt oeps en wapperde met haar hand voor haar achterwerk, zo van waai maar snel weg wind. We schoten in de zaal allemaal tegelijk in de lach. In al mijn jaren in theaters, op festivals, culturele huizen, debatcentra bij concerten en congressen hoorde ik nog nooit iemand zo openbaar, zo en public, een scheet laten. Bizar eigenlijk, dat het niet vaker gebeurde, was mijn eerste gedachte.

De interviewer ging na het kleine oponthoud rustig door met vragen stellen over het indrukwekkende verhaal van een vrouw die met haar sportteam op toer was toen er een burgeroorlog in haar land uitbrak. Dat was dertig jaar geleden en ze had nooit meer terug kunnen gaan.

Het gesprek was onderdeel van een festival dat draaide om briefwisselingen tussen onbekenden, dat twee jaar daarvoor gestart was. Het onderliggende idee was om in tijden van crisis, tegenstellingen en stress mensen die elkaar in het gewone leven niet zo snel zouden spreken, met elkaar te laten corresponderen. Twee jaar geleden was het als klein project begonnen maar al snel deden er 500 schrijvers uit alle lagen van de bevolking aan mee. Aan het einde van de dag zouden de brieven in een capsule verzameld worden en pas weer in 2027 tevoorschijn gehaald worden. Berichten aan en over de toekomst dus.

Het podium was behangen met brieven en terwijl ik de intieme pennenvruchten las, de persoonlijke verhalen van pijn, liefde, wanhoop en hoop die deze totaal vreemden met elkaar hadden gedeeld, dacht ik aan het windje dat vanzelf richting de wit glanzende capsule midden op het podium was gevlogen en zich onder de brieven zou verstoppen. Was het geen mooie boodschap aan de toekomst, was het geen treffende metafoor voor opluchting na al dat ongemak van de laatste jaren? Een klinkende demonstratie van verlichting?

Dat is misschien wel wat ik aan de toekomst zou willen schrijven, aan de mensen die de capsule openen in 2027. Dat niets zo belangrijk is als je vrij kunnen voelen, je makkelijk kunnen bewegen door het leven. Niet gehinderd door betuttelende regeltjes. Voorbij de schaamte. Begrijp me niet verkeerd hoor, ik heb liever niet dat ik overal word geconfronteerd met schetterende flatulentie maar ik zag er een mooie symbolische waarde in, een bevrijdend gebaar nadat we ons zo hebben moeten inhouden, beschermen en bedekken. Een teken van even weer rustig mogen uitademen.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

