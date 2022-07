Middle age influencer Lou Featherstone: ‘Laat vrouwen hun eigen behoeften centraal stellen’

Lou Featherstone (51) is vibratorpromotor, positiviteitsgoeroe, stijlcoach en middle age influencer. Ze treedt deze week twee keer op in Amsterdam, tijdens het Boom Chicago Comedy Festival en in seksshop Mail & Female. ‘Instagram is heel empowering.’

Een stand-up comedian is ze niet, zegt Lou Featherstone. Toch werd ze door comedyclub Boom Chicago naar Amsterdam gehaald als een van de headliners voor het Comedy Festival dat deze week plaatsvindt. Tijdens de feminist variety show praat ze onder haar artiestennaam Lu in Luland over hoe ze haar leven tijdens de pandemie omgooide, een voorvechter voor zelfliefde werd en nu, in haar eentje, met een gigantische camper genaamd Susie, in fluor roze, groen en panterprint (de kleur van haar nagels) door de Verenigde Staten trekt. Ze vlogt erover op Instagram, voor haar inmiddels ruim 52 duizend volgers.

De camper is net zo kleurrijk als Featherstone zelf, zoals ze klaar zit voor een interview in de lobby van het Amsterdamse V-Hotel, met een XL-zonnebril in zebraprint, lange nagels in Luland-kleuren, kort peroxideblond haar en een fles champagne op tafel.

“Begrijp me niet verkeerd, ik had negentien jaar een prima huwelijk, met een geweldige man en een zoon, maar toen we acht jaar geleden vanuit Engeland naar Portland verhuisden voor zijn werk, realiseerde ik me dat mijn hele leven om hem draaide. Ik kon daar geen green card krijgen, terwijl ik gewend was om mijn eigen geld te verdienen. Ik leerde in Portland andere expats kennen, ging hiken, sporten en begon mijn leven te delen op Instagram. Mensen hebben vaak kritiek op sociale media, maar voor vrouwen- en minderheidsgroepen is het juist een heel krachtig platform, het is empowering.”

Dickpic

Featherstone besloot, na twee jaar apart te hebben geleefd in hetzelfde huis, bij haar gezin weg te gaan. “Ik was mijn eigen behoeften en wensen volledig uit het oog verloren tijdens mijn huwelijk. Ik had heel veel seks voor ik mijn man leerde kennen, maar in onze relatie speelde seks nauwelijks een rol. Toen ik een foto van mijn kont op Instagram zette en direct een bericht van een 26-jarige jongen kreeg die ik kende van de sportschool, maakte dat iets in mij wakker. Hij stuurde me een dickpic en ik zou willen dat ik het vervelend vond, maar ik was gevleid en opgewonden. Ik heb het dus nog wél, dacht ik. Mijn lust is niet opgedroogd!”

Niet lang daarna kreeg Featherstone een doos vol seksspeeltjes toegestuurd en sindsdien promoot ze behalve deze speeltjes vooral zelfliefde. Ze heeft zelfs haar eigen vibrator op de markt gebracht, speciaal voor vrouwen in de menopauze. “Heel veel vrouwen sturen me berichten en delen hun intiemste verhalen met me, ik laat ze zien dat het oké is om te genieten van seks, dat ze vrij en zichzelf kunnen zijn. De overgang is ook niet iets om bang voor te zijn, het is een verandering die juist geweldig kan uitpakken voor je zelfvertrouwen, ook seksueel!”

Ze spoort vrouwen niet aan om te gaan scheiden, zegt ze. “Maar wel om hun eigen behoeften centraal te stellen. Door met de camper rond te rijden en te touren, heb ik gemerkt dat ik ook offline mensen wil ontmoeten. Ik kan niet wachten om eenmaal terug in de VS met Susie naar Texas te rijden om daar op een positieve manier met mensen in gesprek te gaan over het abortusrecht. Als ik maar een paar mensen op andere gedachten kan brengen, maakt me dat al heel gelukkig.”

Lu in Luland is op donderdag 14 juli te zien op het Boom Chicago Comedy Festival, aanvang 19.30 uur. Op vrijdag 15 juli om 19.30 uur geeft Lou Featherstone een workshop bij Mail & Female, Nieuwe Vijzelstraat 2. Kaarten kosten 25 euro, inclusief drankje.