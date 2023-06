Midas Dekkers speelde de vrolijk cynische rol die hem als een jas past

In de rubriek Han Lips kijkt tv schrijven verschillende redacteuren van Het Parool elke dag over wat hun opvalt op tv. Vandaag: De seizoenen.

Zo zomer als afgelopen zondag krijg je het maar een paar keer per jaar. Hoe werkt zoiets? Als het zomert is al het voorspel vergeten. Die lente, die lange tijd van hoop en vrees: mijlenver van het zwoele hier en nu verwijderd.

Maar dat was zondagavond wel even buiten Midas Dekkers gerekend. Die mocht zichzelf spelen als voice-over in de eerste aflevering van het vierluik De seizoenen. Een vierluik ja, over de seizoenen: u snapt het draaiboek, Vivaldi vloog hem ook al eens zo aan. En zo kwam het dat, terwijl de stad nog nagloeide, bij Omroep Max een goede veertig minuten bespiegeld werd op het voorjaar.

Alles binnen de kaders: daar waren ze, de dartelende lammetjes, de koeien die uit de winterstal kwamen hupsen met zwiepende uiers en meer van dat lentegeluk dat zich laat raden maar wel vrolijk en vredig voelde, én amusant was door de teksten en stem van Dekkers. Het is een rol die hem als een jas past. Een jas die hij vaker aangetrokken heeft, moet gezegd, maar het is nu eenmaal de meester aan het werk als hij mijmerend en observerend het complete bestaan vrolijk cynisch duidt.

Nu weer, met de blik van een bioloog op kinderen. “Mensenjongen verschillen van hun ouders als een kikkervisje van een kikker, een rups van een vlinder: het zijn larven. Veel van wat de mens van de dieren onderscheidt, vertonen ze nog niet. Ze rijden geen auto, lusten geen spruitjes en stellen een goed glas cognac nog niet op prijs. Een goed gesprek is niet met ze te voeren.”

Maar behalve Dekkers is er meer dat De seizoenen echt het kijken waard maakt: de kleine tafereeltjes. Vleugje Man bijt hond, snufje Michiel van Erp, mespunt Bert Haanstra. Gewoon, echte mensen, zoals ze zijn. Een jong stel met een buggy die bij een tuincentrum een te grote plant in een te kleine achterbak probeert te krijgen: zulke dingen.

En dan tot slot het bruggetje naar de zomer. Dekkers: “Lente is leuk met al die beloften maar je wilt er wel bij zijn als die beloften dan worden ingelost.” Volgende week in deel twee. Of afgelopen weekend al, gewoon buiten.

