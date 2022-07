Michiel Lieuwma maakt Zomergeesten: ‘Zomergasten is een toneelstukje geworden’

Michiel Lieuwma interviewt Tarik Sudouma. Beeld Zomergeesten

De eerste aflevering van van Zomergeesten afgelopen zondag duurde net als tv-programma Zomergasten ruim drie uur. Maar in Zomergeesten − uitgezonden op YouTube − liep de hoofdgast, kunstenaar Tarik Sudouma, voor het einde weg omdat hij zich verveelde. Het format van het bekijken en bespreken van tv-fragmenten kon bij hem toch al weinig enthousiasme ontlokken. Presentator Michiel Lieuwma, die voor op YouTube eerder onder meer De Snijtafel maakte, bleef alleen achter.

Hoe kijkt u terug op afgelopen zondag?

“In eerste instantie dacht ik dat de uitzending helemaal was mislukt. Zat ik daar zonder gast. Maar na een tijdje zag ik dat het juist wél geslaagd was. Het is gelukt om Tarik in al zijn kleuren te laten zien. Die tegendraadsheid is ook een deel van hem. En het toont precies hoe ik Zomergeesten zie: als een spannende reis waarvan je niet weet waar die eindigt.”

Ooit was Zomergasten een van uw favoriete tv-programma’s. Waarom nu niet meer?

“Ik was als jongen betoverd door het risico van zo’n lange uitzending. Het kon overal heengaan, je voelde de anarchistische erfenis van de VPRO. De laatste jaren lijkt het programma een toneelstukje, een soort spreekbeurt, helemaal voorbereid en dichtgetimmerd. Neem het gesprek met Humberto Tan van afgelopen weekend, waarin Janine Abbring naar zijn overleden broer vroeg. Dan denk ik: wat zegt dat over zijn vak als entertainer? Dat is de redactie die even het vakje ‘human interest’ wil afvinken. Zo’n uitzending moet blijkbaar een keurig totaalpakket zijn.”

U zou er niet naar vragen?

“Alleen als het me echt interesseert. Het gaat me niet om schoppen tegen het huidige Zomergasten. Ik plaats er alleen wat tegenover. Daarom zet ik Zomergeesten ook precies op het moment dat Zomergasten begint online. Je kunt gewoon met een zak chips op de bank gaan zitten. En als je tussendoor even tv wil kijken, prima.”

Is er behoefte aan zo’n alternatief?

“Ik hoor mijn klacht al jaren uit verschillende hoeken. Ik zie deze serie als zes verschillende kansen om te laten te zien dat het ook anders kan. In de komende aflevering ben ik bijvoorbeeld zelf te gast. De praktische reden was dat mijn beoogde gast had afgezegd, maar ik vind het ook leuk om te zien of het werkt.”

Sudouma zei in de uitzending tegen u: ‘Je komt uit de kast als iemand met serieuze ambities als presentator.’

“Ook die prikjes vond ik leuk. Het klopte ergens wel. Diep van binnen dagdroomde ik weleens: hoe zou ík Zomergasten presenteren? Of: wat zou ik kiezen als ik als gast wordt uitgenodigd? Mijn nieuwe inzicht is dat ik dat helemaal niet meer wil. Ik moet gewoon mijn eigen Zomergasten zijn.”

