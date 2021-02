Micha Wertheim weet ‘wat je met een livestream kunt wat niet in het theater kan’

Micha Wertheim speelt Niemand anders in het Oude Luxor in Rotterdam. Beeld Gijsbert van der Wal

‘TOT MIJN GROTE WANHOOP LAAT DE TECHNIEK ONS IN DE STEEK. We halen het snel in. Alles stond klaar... sorry Leiden,’ twitterde cabaretier Micha Wertheim zaterdagavond klokslag 9 uur vanuit de Leidsche Schouwburg. Daar had zijn interactieve onlinevoorstelling Niemand anders moeten beginnen, die drie dagen eerder in première was gegaan in het lege Oude Luxor in Rotterdam en overal jubelende recensies kreeg.

In Niemand anders zit Wertheim op het podium, maar blijft de zaal leeg; in het technisch uitgekiende concept zie je vanuit huis boven in je scherm het theater vanuit drie camerastandpunten en onderin vier wisselende beelden van medetoeschouwers (het publiek wordt verzocht de webcam aan te zetten).

Althans, dat is de bedoeling, maar zaterdagavond bleef het beeld zwart. “Zoals altijd bleek het heel eenvoudig op te lossen. Achteraf bleek het een kleine menselijke vergissing te zijn, maar zoals dat gaat met techniek hoeft er maar één dingetje verkeerd te staan en het lukt niet.”

Er waren mensen die dachten dat het bij de voorstelling hoorde.

“Ik stond ooit in De Kleine Komedie toen de stroom uitviel in de binnenstad. Het noodaggregaat ging aan en voor de zekerheid moest de zaal worden ontruimd. Toen waren er ook mensen op straat die zeiden: hoe verzint ie het weer! Tja, ik vond het vooral erg naar. Ik ben er nu weer overheen hoor. We hebben ook al een nieuwe datum; aanstaande zaterdag ga ik weer naar Leiden.”

U staat woensdagavond eerst nog in De Kleine Komedie.

“Ja, ik mag gelukkig op tournee; voor het eerst in tijden heb ik een reden om het huis uit te mogen. Ik kom al jaren in al die theaters, ik ken de technici, en het is leuk om elkaar weer te zien. Dan heb je weer even het gevoel van: o ja, zo deden we dat. Het is ook best aangrijpend, want zo’n zaal is helemaal klaar om publiek te ontvangen – dat maakt het surrealistisch, maar ook leuk.”

Was de première wel geslaagd?

“Ja. Kijk, normaal gesproken worden mijn voorstellingen beter na de eerste try-out, en in dit geval was een echte try-out niet haalbaar. We hebben wel een soort van doorloop gedaan, maar we zaten nu eenmaal met rare deadlines, omdat je steeds niet wist hoe de toekomst eruit ging zien. Ik was op een gegeven moment ook bang dat die hele lockdown voorbij zou gaan – er kwam een vaccin en er was nog geen Engelse variant – en mensen weer naar het theater zouden kunnen. Dat hoopte ik natuurlijk ook, maar dan wilde ik mijn voorstelling wel gespeeld hebben.”

Waar kwam het idee voor de voorstelling eigenlijk vandaan?

“Tijdens de eerste lockdown zag ik allemaal theaters en artiesten livestreams doen, en dacht ik: nee, nee, nee, zo niet; er gaat zoveel verloren als je een ballet vanuit de Stopera streamt of een concert vanuit het Concert­gebouw. Ik dacht te weten hoe je het wél moet doen; wat je met een livestream kunt wat niet in het theater kan. Ik had veel ideeën, maar ik was ook overvallen door de situatie en wist niet wat er technisch mogelijk was. Toen de tweede lockdown eraan kwam, dacht ik: nu moet ik het gewoon gaan doen en is er een speciale website ontwikkeld – dat was technisch een gigantische uitdaging.”

Hoe is het om in lege zalen op te treden?

“Al die zalen die leegstaan, daar wilde ik ook iets mee doen. Dat wilde ik laten zien en laten voelen. Mijn tournee duurt nog tot eind februari en mijn grote wens is om er een reprise aan vast te knopen. Ik zou het heel erg leuk vinden om Niemand anders nog een keer in een leeg Carré te spelen en daar dan een soort benefiet van te maken voor de kleine theatertjes die het nu echt heel moeilijk hebben.”

“Mensen die financieel zijn getroffen door corona kunnen overigens een forse corona­korting krijgen. Zo hoop ik met mijn voorstelling ook de mensen te bereiken die er misschien wel het meeste behoefte aan hebben.”

Niemand anders van Micha Wertheim: woensdagavond 21.00 uur, De Kleine Komedie. Kaartverkoop via michawertheim.nl.