Micha en Harry de Winter reconstrueerden hoe hun vader 100 kilometer liep, weg van concentratiekamp Sachsenhausen

Het zijn aangrijpende beelden: Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek, die na de dood van zijn moeder door een nagelaten doos met paperassen gaat en er een mapje uithaalt met een landkaart erin. De kaart is afkomstig van vader Max die na de capitulatie van de Duitsers 100 kilometer door Duitsland liep, weg van concentratiekamp Sachsenhausen. Veel tastbaarder wordt de geschiedenis niet.

Micha besloot samen met broer Harry de Winter in de zomer van vorig jaar in de voetsporen van hun vader te treden: een reconstructie van de tocht kan hen meer inzicht geven in hoe vader Max de oorlog overleefde. Maar hun plannen worden doorkruist als Harry tijdens de tocht een longontsteking oploopt, een gevolg van de chemotherapie die hij ondergaat wegens de asbestkanker waaraan hij uiteindelijk in maart overleed.

Broertje van Natascha van Weezel over de broers Micha en Harry de Winter hinkt op veel gedachten, maar gaat uiteindelijk over de vraag hoe je omgaat met ellende. Hun ouders hielden de oorlog weg van de kinderen: er werd nauwelijks teruggekeken, hoewel hun vader ’s nachts uren in de keuken zat te malen over de oorlog. “Hij wilde ons er niet mee belasten.” De broers vragen zich af hoe hun vader heeft gedeald met het feit dat hij het allerergste heeft meegemaakt.

Maar het zijn ook emotionerende beelden van de broze Harry de Winter, die breekbaar en verzwakt door het oosten van Duitsland wandelt. Het is dubbel want net als zijn vader gaat hij de confrontatie met het verleden bij voorkeur uit de weg. En ook over zijn ziekte spreekt hij liever niet: als het erover gaat slikt hij de naam asbestkanker op het laatste moment in. Broertje is een mooie film over de zin van het overleven, een aanrader om terug te kijken.

